En un nuevo episodio de la guerra en Oriente Medio, Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, recientemente nombrado comandante del ala militar de Hamas en la Franja de Gaza. El ataque, ejecutado el martes y ratificado este miércoles por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, representa otro golpe sobre la estructura de mando del grupo islamista, luego de que su antecesor, Ezzedine Al-Haddad, fuera abatido por fuerzas israelíes el pasado 15 de mayo. Mientras continúan los bombardeos sobre Gaza, el gobierno israelí ratificó que mantendrá su ofensiva para expulsar a Hamas del poder. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este miércoles 27 de mayo de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Israel aseguró que abatió al nuevo jefe militar de Hamas y avanza contra Franja de Gaza
Mohammed Odeh, designado hace una semana como líder de las Brigadas Al-Qassam tras la muerte de Ezzedine Al-Haddad, murió en un ataque israelí en Gaza.
Hace 2 horas
Irán advierte por "una respuesta decisiva" tras los últimos ataques de EE.UU.
Teherán acusó a Washington de cometer una "flagrante violación" de la tregua pactada el 8 de abril. Mientras la Guardia Revolucionaria promete una respuesta letal, el Pentágono justificó la ofensiva argumentando que se trató de una acción en "defensa propia".
La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que está dispuesta a dar "una respuesta decisiva" a Estados Unidos tras la "violación del alto el fuego" cometida por las fuerzas estadounidenses con los ataques perpetrados en las últimas horas contra el sur del país asiático.
Hace 2 horas
Pentágono se enfrenta a SpaceX por alza de precios de Starlink durante la guerra con Irán
La ilustración muestra el logotipo de Starlink y la bandera de Ucrania
Cuando los drones kamikaze estadounidenses guiados por la red Starlink de Elon Musk comenzaron a obtener avances tangibles en la guerra contra Irán, los altos cargos de SpaceX llegaron a una conclusión: el Pentágono debería pagar más por el acceso a su red Wi-Fi por satélite.
Hace 2 horas
Israel afirma haber matado al nuevo jefe del ala armada de Hamás en Gaza
Un palestino inspecciona el lugar donde un ataque aéreo israelí impactó un edificio residencial en la ciudad de Gaza
Por Rami Ayyub, Nidal al-Mughrabi y Jana Choukeir
Hace 13 horas
Cae la confianza del consumidor en EE.UU., mientras vuelve a subir el barril de petróleo
El aumento de precios en los combustibles y el contexto inflacionario en Estados Unidos hizo caer la confianza de los consumidores, que venía en ascenso en los últimos meses y ahora enfrenta su primer quiebre. El dato preocupa a la administración Trump a pocos meses de las elecciones de medio término.
Hace 13 horas
Israel avanza en el Líbano y manda órdenes de desalojo a ocho nuevas ciudades
En las últimas horas, Netanyhu ordenó una nueva ola de ataques que dejó al menos 16 muertos.
Un niño inspecciona los daños en el lugar donde se produjo un ataque israelí durante la noche en la ciudad sureña de Tiro, Líbano
Hace 20 horas
Israel amplía operación terrestre más allá de la Línea Amarilla en el sur del Líbano
En medio de una tregua cada vez más frágil, las tropas de Israel avanzaron más allá de la "Línea Amarilla" de amortiguación en el sur del territorio libanés. Benjamín Netanyahu advirtió que intensificará la ofensiva.
Una densa columna de humo se eleva tras un ataque israelí en Nabatieh
06:35 | 26/05/2026
Sin un acuerdo entre Irán y EE.UU. a la vista, Israel avanza sobre Líbano
Estados Unidos atacó una ciudad portuaria de Irán el lunes, pese a la tregua que dice mantener con la República Islámica. En Teherán aclaran que un acuerdo no es inminente y hasta advirtieron que el bombardeo de ayer podría demorarlo más. En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó el ataque a un dron norteamericano por "haber violado" su espacio aéreo.
09:21 | 25/05/2026
EE.UU. atacó el sur de Irán en medio de la tregua y negociaciones
Según el Comando Central de Estados Unidos, el ataque estuvo dirigido a sitios de misiles en el sur de Irán y barcos que intentan colocar minas.
20:49 | 24/05/2026
Detienen en Libia a 10 personas que llevaban ayuda a Gaza: dos son argentinos
Entre los diez integrantes del convoy internacional demorados por fuerzas del este de Libia se encuentran los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera. Giménez publica columnas de opinión en El Destape.
10:40 | 24/05/2026
Trump dice que un acuerdo es inminente y crece la expectativa en Medio Oriente
11:18 | 23/05/2026
El gobierno iraní y Rubio confirman avances diplomáticos y Trump duda en retomar la guerra
Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 23 de mayo de 2026.
18:49 | 22/05/2026
Renunció la titular de Inteligencia de Trump y crece la interna por la guerra con Irán
La directora de Inteligencia dejará el cargo el 30 de junio en medio de fuertes tensiones dentro de la Casa Blanca. Aunque se justificó con presuntos motivos familiares, su salida profundizaría las tensiones entre los republicanos en torno a la guerra contra Irán.
07:53 | 22/05/2026
Trump dice que Irán quiere el acuerdo mientras tres países le piden "no retomar la guerra"
El presidente Donald Trump aseguró que el gobierno de Irán "se muere de ganas" por aceptar su acuerdo de paz, mientras que desde Teherán aún no emitieron respuesta. En paralelo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar le pidieron al jefe de la Casa Blanca que "no retome" la guerra en Medio Oriente.
07:02 | 21/05/2026
Estados Unidos e Irán se contradicen sobre quién controla el estrecho de Ormuz
Después de que Irán demarcara su zona de vigilancia en el estrecho de Ormuz, Donald Trump aseguró que tiene "control total" sobre el punto estratégico clave para el comercio.
16:49 | 20/05/2026
Repudio internacional al video de un ministro israelí que maltrató a militantes palestinos
El ministro de Seguridad Israel publicó en sus redes un video en el que se ve cómo sus fuerzas de seguridad maltratan, golpean y humillan a militantes pro palestinos que fueron detenidos en la flotilla internacional que buscaba llegar a La Franja de Gaza.
07:56 | 20/05/2026
Irán amenaza con expandir la guerra si EE.UU. e Israel vuelven a atacar
La Guardia Revolucionaria amenazó con extender la guerra “más allá de la región” y advirtió que responderá con “golpes aplastantes” ante nuevos ataques.