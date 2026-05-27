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Conflicto en Medio Oriente

Israel aseguró que abatió al nuevo jefe militar de Hamas y avanza contra Franja de Gaza

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Mohammed Odeh, designado hace una semana como líder de las Brigadas Al-Qassam tras la muerte de Ezzedine Al-Haddad, murió en un ataque israelí en Gaza. 

En un nuevo episodio de la guerra en Oriente Medio, Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, recientemente nombrado comandante del ala militar de Hamas en la Franja de Gaza. El ataque, ejecutado el martes y ratificado este miércoles por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, representa otro golpe sobre la estructura de mando del grupo islamista, luego de que su antecesor, Ezzedine Al-Haddad, fuera abatido por fuerzas israelíes el pasado 15 de mayo. Mientras continúan los bombardeos sobre Gaza, el gobierno israelí ratificó que mantendrá su ofensiva para expulsar a Hamas del poder. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este miércoles 27 de mayo de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.

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Teherán acusó a Washington de cometer una "flagrante violación" de la tregua pactada el 8 de abril. Mientras la Guardia Revolucionaria promete una respuesta letal, el Pentágono justificó la ofensiva argumentando que se trató de una acción en "defensa propia".

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que está dispuesta a dar "una respuesta decisiva" a Estados Unidos tras la "violación del alto el fuego" cometida por las fuerzas estadounidenses con los ataques perpetrados en las últimas horas contra el sur del país asiático.

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Pentágono se enfrenta a SpaceX por alza de precios de Starlink durante la guerra con Irán

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Cuando los drones kamikaze estadounidenses guiados por la red Starlink de Elon Musk comenzaron a obtener avances tangibles en la guerra ‌contra Irán, los altos cargos ‌de SpaceX llegaron a una conclusión: el Pentágono debería pagar más por el acceso a su red Wi-Fi por satélite.

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Israel avanza en el Líbano y manda órdenes de desalojo a ocho nuevas ciudades

En las últimas horas, Netanyhu ordenó una nueva ola de ataques que dejó al menos 16 muertos. 

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Israel amplía operación terrestre más allá de la Línea Amarilla en el sur del Líbano

En medio de una tregua cada vez más frágil, las tropas de Israel avanzaron más allá de la "Línea Amarilla" de amortiguación en el sur del territorio libanés. Benjamín Netanyahu advirtió que intensificará la ofensiva.

Una densa columna de humo se eleva tras un ataque israelí en Nabatieh

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06:35 | 26/05/2026

Sin un acuerdo entre Irán y EE.UU. a la vista, Israel avanza sobre Líbano

Estados Unidos atacó una ciudad portuaria de Irán el lunes, pese a la tregua que dice mantener con la República Islámica. En Teherán aclaran que un acuerdo no es inminente y hasta advirtieron que el bombardeo de ayer podría demorarlo más. En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó el ataque a un dron norteamericano por "haber violado" su espacio aéreo.

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09:21 | 25/05/2026

EE.UU. atacó el sur de Irán en medio de la tregua y negociaciones

Según el Comando Central de Estados Unidos, el ataque estuvo dirigido a sitios de misiles en el sur de Irán y barcos que intentan colocar minas. 

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20:49 | 24/05/2026

Detienen en Libia a 10 personas que llevaban ayuda a Gaza: dos son argentinos

Entre los diez integrantes del convoy internacional demorados por fuerzas del este de Libia se encuentran los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera. Giménez publica columnas de opinión en El Destape.

 

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10:40 | 24/05/2026

Trump dice que un acuerdo es inminente y crece la expectativa en Medio Oriente

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11:18 | 23/05/2026

El gobierno iraní y Rubio confirman avances diplomáticos y Trump duda en retomar la guerra

Últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este sábado 23 de mayo de 2026. 

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18:49 | 22/05/2026

Renunció la titular de Inteligencia de Trump y crece la interna por la guerra con Irán

La directora de Inteligencia dejará el cargo el 30 de junio en medio de fuertes tensiones dentro de la Casa Blanca. Aunque se justificó con presuntos motivos familiares, su salida profundizaría las tensiones entre los republicanos en torno a la guerra contra Irán.

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Trump dice que Irán quiere el acuerdo mientras tres países le piden "no retomar la guerra"

El presidente Donald Trump aseguró que el gobierno de Irán "se muere de ganas" por aceptar su acuerdo de paz, mientras que desde Teherán aún no emitieron respuesta. En paralelo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar le pidieron al jefe de la Casa Blanca que "no retome" la guerra en Medio Oriente.

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Estados Unidos e Irán se contradicen sobre quién controla el estrecho de Ormuz

Después de que Irán demarcara su zona de vigilancia en el estrecho de Ormuz, Donald Trump aseguró que tiene "control total" sobre el punto estratégico clave para el comercio.

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Repudio internacional al video de un ministro israelí que maltrató a militantes palestinos

El ministro de Seguridad Israel publicó en sus redes un video en el que se ve cómo sus fuerzas de seguridad maltratan, golpean y humillan a militantes pro palestinos que fueron detenidos en la flotilla internacional que buscaba llegar a La Franja de Gaza. 

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Irán amenaza con expandir la guerra si EE.UU. e Israel vuelven a atacar

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