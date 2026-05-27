Israel aseguró que abatió al nuevo jefe militar de Hamas y avanza contra Franja de Gaza

En un nuevo episodio de la guerra en Oriente Medio, Israel confirmó la muerte de Mohammed Odeh, recientemente nombrado comandante del ala militar de Hamas en la Franja de Gaza. El ataque, ejecutado el martes y ratificado este miércoles por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, representa otro golpe sobre la estructura de mando del grupo islamista, luego de que su antecesor, Ezzedine Al-Haddad, fuera abatido por fuerzas israelíes el pasado 15 de mayo. Mientras continúan los bombardeos sobre Gaza, el gobierno israelí ratificó que mantendrá su ofensiva para expulsar a Hamas del poder. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este miércoles 27 de mayo de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.