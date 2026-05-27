Israel afirma haber matado al nuevo jefe del ala armada de Hamás en Gaza

Un palestino inspecciona el lugar donde un ataque aéreo israelí impactó un edificio residencial en la ciudad de Gaza

Por Rami Ayyub, Nidal al-Mughrabi y ​Jana Choukeir

JERUSALÉN/EL CAIRO, 27 mayo (Reuters) - Israel dijo el miércoles que había abatido al recién nombrado jefe del ala armada de Hamás en Gaza, pocos días después de haber matado a su ‌predecesor, al tiempo que intensificaba la presión ‌militar en Gaza y ampliaba sus operaciones en Líbano.

El ejército israelí dijo que Mohammad Odeh murió en una operación en Gaza el martes.

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Un familiar de Odeh confirmó su muerte a Reuters y dijo que el funeral tendría lugar tras las oraciones del mediodía en la ciudad de Gaza. Hamás aún no ha emitido un comunicado oficial, pero un comunicado de su familia indicó que murió junto con su esposa y su hijo.

Las autoridades sanitarias de Gaza indicaron que seis personas, entre ellas al menos una mujer, murieron ​y más de 20 resultaron ⁠heridas en el mismo ataque israelí que destruyó una planta superior de un edificio de apartamentos ‌en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza. Los equipos de rescate ⁠seguían en el lugar buscando más posibles víctimas.

ISRAEL AFIRMA QUE ⁠ODEH ESTUVO IMPLICADO EN EL ATAQUE DE 2023

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el martes que Odeh había dirigido la división de inteligencia de Hamás en el momento del ataque transfronterizo del 7 de ⁠octubre de 2023 contra Israel que desencadenó la guerra de Gaza, y que fue nombrado ​hace aproximadamente una semana sustituto de Izz al-Din al-Haddad, el comandante en ‌jefe del grupo, que fue asesinado por Israel el ‌15 de mayo.

Fuentes cercanas a Hamás no confirmaron el nombramiento de Odeh como nuevo jefe militar, ⁠pero coincidieron en que se le consideraba el posible sucesor de Haddad, como jefe de inteligencia militar del grupo y, posiblemente, el último miembro vivo del consejo de alta dirección del ala armada.

Horas antes del ataque, Israel anunció que había ampliado sus operaciones terrestres en Líbano, donde ha estado luchando contra milicianos ​de Hezbolá, aliados ‌de Irán, desde que atacó Irán junto con Estados Unidos a finales de febrero. Israel también está intensificando sus actividades militares en Cisjordania.

Israel y Hamás se encuentran en un punto muerto en las conversaciones indirectas sobre la aplicación de la segunda fase de un acuerdo de alto el fuego, que incluye el desarme del grupo y la retirada del ejército ⁠israelí.

El alto el fuego acordado en octubre dejó a Israel en control de más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás controla una franja de territorio costero.

ISRAEL ANUNCIA QUE SE PREVÉ UNA "MIGRACIÓN VOLUNTARIA" DESDE GAZA

En un comunicado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que Hamás ya no ejercería control civil ni militar sobre Gaza y que también se pondría en marcha "en el momento y de la forma adecuados" un plan para lo que describió como "migración voluntaria" desde el enclave.

Unos 900 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que entró en ‌vigor la tregua, según cifras de las autoridades sanitarias de Gaza que no distinguen entre combatientes y civiles.

Cuatro soldados israelíes han sido asesinados por milicianos durante el mismo periodo, según ha informado el ejército del país.

Israel ha matado a decenas de líderes y mandos militares de Hamás desde el inicio de la guerra de Gaza, y ha prometido matar o capturar a cualquiera que, según afirma, estuviera implicado en los ataques del ‌7 de octubre de 2023.

Hamás no revela las cifras de bajas entre sus combatientes. Israel afirma que sus ataques posteriores al alto el fuego tienen como objetivo prevenir ataques o impedir que la gente se acerque a su línea ‌de armisticio con Hamás.

Más ⁠de 72.000 habitantes de Gaza han perdido la vida desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, la mayoría de ellos civiles, según las autoridades sanitarias de ​Gaza. Israel afirma que toma medidas extraordinarias para evitar víctimas civiles.

Los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 causaron la muerte de 1.200 personas, según las cifras israelíes.

Con información de Reuters