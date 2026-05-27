Así juega Ecuador, que tratará de aprovechar la mejor generación de su historia en un Mundial

La Selección de Ecuador, conocida popularmente como "La Tri", ha experimentado una de las evoluciones más impresionantes del fútbol sudamericano en las últimas décadas. Tras pasar gran parte del siglo XX intentando asomarse a los primeros planos, el cambio de milenio marcó un antes y un después para el conjunto andino, consolidando un proceso sostenido de exportación de talentos y desarrollo estructural.

A lo largo de sus participaciones mundialistas, el combinado ecuatoriano ha sabido ganarse el respeto internacional gracias a una generación constante de futbolistas de elite que combinan una potencia física exuberante con una técnica notable. Su historia en el certamen ecuménico está plagada de partidos vibrantes donde siempre han dejado en alto el orgullo de su fútbol, compitiendo de igual a igual ante las potencias globales.

Así le fue a Ecuador en los Mundiales

Corea-Japón 2002 Su debut absoluto en el torneo se saldó con una eliminación en primera fase, aunque lograron una histórica y festejada victoria por 1-0 ante Croacia en el cierre del grupo.

Alemania 2006 Firmaron la mejor campaña de su historia al clasificar a octavos de final tras vencer a Polonia y Costa Rica, cayendo dignamente ante Inglaterra por un ajustado 1-0.

Brasil 2014 Regresaron a la cita máxima mostrando un rendimiento aceptable, pero la paridad del grupo los dejó fuera en primera ronda pese a sumar cuatro unidades en su zona.

Catar 2022 Protagonizaron el partido inaugural venciendo al anfitrión y sumaron un gran empate ante Países Bajos, aunque una ajustada derrota frente a Senegal sentenció su eliminación prematura.

Así juega Sebastián Beccacece

El director técnico argentino ha impuesto en el combinado ecuatoriano su inconfundible sello de intensidad, dinamismo y protagonismo constante en el campo de juego. Su diseño táctico predilecto se asienta sobre un flexible 4-3-3 que muta según las fases del partido, priorizando siempre la amplitud por las bandas y la ocupación inteligente de los espacios.

Bajo la rigurosa conducción de Beccacece, la Tri se destaca por una presión alta sumamente agresiva e inmediata tras la pérdida del balón, buscando asfixiar la salida del rival en su propio territorio. La velocidad de sus transiciones y la constante proyección de sus laterales por los pasillos externos constituyen los argumentos principales del libreto estratégico.

La notable versatilidad y el despliegue físico natural de la plantilla le permiten al cuerpo técnico sostener un ritmo de juego vertiginoso de principio a fin. Esta comunión entre el rigor táctico y la frescura de los jóvenes talentos ha transformado a Ecuador en un bloque sumamente corto, elástico para defender y vertical en los últimos metros.

Con Moisés Caicedo como figura, así juega Ecuador

El extraordinario y polifuncional mediocampista del Chelsea de Inglaterra se consagra como el cerebro, el termómetro y el líder futbolístico indiscutido de la Selección de Ecuador. Caicedo es el encargado de aportar el equilibrio justo en el círculo central, manejando los tiempos de distribución con una claridad asombrosa y rompiendo líneas con proyecciones sorpresivas.

Cuando el circuito de juego fluye por la jerarquía de su principal baluarte, el equipo gana una enorme presencia en los duelos individuales y una pulcritud absoluta en la salida desde el fondo. Su capacidad para recuperar balones en zonas intermedias y su visión para habilitar a los extremos veloces transforman cada recuperación en un ataque inmediato.

El engranaje diseñado por Beccacece potencia notablemente las virtudes de Caicedo al rodearlo de volantes dinámicos que le permiten soltarse con mayor libertad en ofensiva. Su tremenda experiencia en la elite del fútbol mundial y su ascendencia dentro del vestuario le brindan a sus compañeros la templanza necesaria para manejar los pasajes más complejos del partido.

Resultados en los Mundiales

2002: 24° Lugar (Fase de grupos)

2006: 11° Lugar (Octavos de final)

2014: 17° Lugar (Fase de grupos)

2022: 18° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial