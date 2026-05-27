Estudiantes saca triunfo agónico y avanza a octavos en la Libertadores

Copa Libertadores - Grupo A - Flamengo - Cusco

Estudiantes de La Plata avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores ‌al sacar un triunfo ‌agónico por 1-0 como local ante Deportivo Independiente Medellín en la última fecha de la fase de grupos.

El gol del triunfo para el equipo argentino lo anotó Mikel Amondarain a los 91 minutos con un remate de cabeza en una de ​las últimas acciones ⁠del partido disputado en el estadio UNO de ‌la ciudad de La Plata.

"Fue una emoción ⁠terrible. Sabíamos que íbamos ⁠a tener una y fue la última, que por suerte nos dio la clasificación", dijo Amondarain tras la ⁠victoria.

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Con estos resultados en el Grupo A, ​el actual campeón Flamengo se ubicó ‌líder con 16 puntos, mientras ‌que Estudiantes trepó al segundo puesto con nueve. ⁠Medellín terminó tercero con siete y Cusco, último con uno.

"Se sufrió, pero pudimos pasar. Sabíamos que iba a ser un partido así. Se terminó ​dando en ‌una pelota parada y en el último minuto, y estamos muy felices", indicó el arquero uruguayo Fernando Muslera.

Por su parte, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo ⁠goleó 3-0 como local a Cusco con un doblete de Bruno Henrique y un gol de Lucas Paquetá.

En el Grupo G, Lanús venció 1-0 como local a Mirassol con un gol de Agustín Medina, mientras que Liga Deportiva Universitaria superó 3-2 en su estadio a ‌Always Ready.

Liga finalizó primero con 12 puntos, misma cantidad que el otro clasificado Mirassol. Lanús, eliminado en la jornada anterior, quedó tercero con nueve, y Always Ready completó el grupo con tres unidades.

Por el Grupo ‌B, Tolima avanzó a los octavos de final al igualar 0-0 en su visita a Universitario y quedar ‌segundo en la ⁠tabla de posiciones.

En el otro partido del grupo, a Nacional de Uruguay no ​le alcanzó para pasar de ronda pese a vencer 1-0 como local a Coquimbo, clasificado con anticipación como líder.

Con información de Reuters