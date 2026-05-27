Estudiantes saca triunfo agónico y avanza a octavos en la Libertadores

Estudiantes de La Plata avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores al sacar un triunfo agónico por 1-0 como local ante Deportivo Independiente Medellín en la última fecha de la fase de grupos.
El gol del triunfo para el equipo argentino lo anotó Mikel Amondarain a los 91 minutos con un remate de cabeza en una de las últimas acciones del partido disputado en el estadio UNO de la ciudad de La Plata.
"Fue una emoción terrible. Sabíamos que íbamos a tener una y fue la última, que por suerte nos dio la clasificación", dijo Amondarain tras la victoria.
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Con estos resultados en el Grupo A, el actual campeón Flamengo se ubicó líder con 16 puntos, mientras que Estudiantes trepó al segundo puesto con nueve. Medellín terminó tercero con siete y Cusco, último con uno.
"Se sufrió, pero pudimos pasar. Sabíamos que iba a ser un partido así. Se terminó dando en una pelota parada y en el último minuto, y estamos muy felices", indicó el arquero uruguayo Fernando Muslera.
Por su parte, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Flamengo goleó 3-0 como local a Cusco con un doblete de Bruno Henrique y un gol de Lucas Paquetá.
En el Grupo G, Lanús venció 1-0 como local a Mirassol con un gol de Agustín Medina, mientras que Liga Deportiva Universitaria superó 3-2 en su estadio a Always Ready.
Liga finalizó primero con 12 puntos, misma cantidad que el otro clasificado Mirassol. Lanús, eliminado en la jornada anterior, quedó tercero con nueve, y Always Ready completó el grupo con tres unidades.
Por el Grupo B, Tolima avanzó a los octavos de final al igualar 0-0 en su visita a Universitario y quedar segundo en la tabla de posiciones.
En el otro partido del grupo, a Nacional de Uruguay no le alcanzó para pasar de ronda pese a vencer 1-0 como local a Coquimbo, clasificado con anticipación como líder.
Con información de Reuters