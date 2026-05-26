Una lesión deja a Kudus, del Tottenham, fuera de la convocatoria de Ghana para el Mundial

Por Mohamed Yossry
26 mayo (Reuters) - El delantero Mohamed Kudus, del Tottenham Hotspur, se perderá la Copa Mundial del próximo mes por lesión, tras quedar fuera de la lista preliminar de 28 jugadores de Ghana anunciada el martes por Carlos Queiroz.
Kudus, que ha marcado 13 goles en 46 partidos internacionales, sufrió una lesión en el cuádriceps en enero y se esperaba que regresara en marzo. Sin embargo, el delantero de 25 años sufrió un contratiempo en su recuperación y no ha disputado ningún partido desde que Thomas Frank dirigía al Tottenham.
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Kudus, que llegó procedente del West Ham United en el mercado de fichajes entre temporadas, ha disputado 19 partidos de la Premier League con los Spurs esta temporada, en los que ha marcado dos goles.
El veterano técnico portugués Queiroz confiará en Antoine Semenyo, del Manchester City, y en el delantero del Athletic Club Iñaki Williams, mientras que Abdul Rahman Baba, exdefensor del Chelsea y actualmente en el PAOK, ha sido convocado nuevamente por primera vez desde 2023.
Ghana quedó encuadrada en el Grupo L junto con Croacia, Inglaterra y Panamá.
Con información de Reuters