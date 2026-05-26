Una lesión deja a Kudus, del Tottenham, fuera de la convocatoria de Ghana para el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Premier League - Tottenham Hotspur vs Sunderland - Estadio Tottenham Hotspur, Londres, Reino Unido - 4 de enero de 2026. Mohammed Kudus, del Tottenham Hotspur, abandona el campo para ser sustituido tras sufrir una lesión

Por Mohamed ​Yossry

26 mayo (Reuters) - El delantero Mohamed Kudus, del Tottenham Hotspur, ‌se perderá la ‌Copa Mundial del próximo mes por lesión, tras quedar fuera de la lista preliminar de 28 jugadores de Ghana anunciada el martes por Carlos ​Queiroz.

Kudus, que ⁠ha marcado 13 goles ‌en 46 partidos internacionales, ⁠sufrió una lesión ⁠en el cuádriceps en enero y se esperaba que regresara en ⁠marzo. Sin embargo, el delantero ​de 25 años ‌sufrió un contratiempo en ‌su recuperación y no ⁠ha disputado ningún partido desde que Thomas Frank dirigía al Tottenham.

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Kudus, que llegó procedente ​del ‌West Ham United en el mercado de fichajes entre temporadas, ha disputado 19 partidos de la Premier ⁠League con los Spurs esta temporada, en los que ha marcado dos goles.

El veterano técnico portugués Queiroz confiará en Antoine Semenyo, del Manchester City, y en el ‌delantero del Athletic Club Iñaki Williams, mientras que Abdul Rahman Baba, exdefensor del Chelsea y actualmente en el PAOK, ha sido ‌convocado nuevamente por primera vez desde 2023.

Ghana quedó encuadrada en el ‌Grupo L ⁠junto con Croacia, Inglaterra y Panamá.

Con información de Reuters