Ola polar en CABA y el Conurbano: así será el clima del martes 26 de mayo

Nubosidad en CABA y el Conurbano: así será el martes 26 de mayo

Comienza una nueva semana laboral y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo de este 26 de mayo en Buenos Aires y alrededores. Este martes iniciará con fuertes neblinas y el cielo se encontrará parcialmente nublado toda la jornada; mientras que la ola polar se extenderá. En tanto, la temperatura se ubicará entre los 11°C de mínima y los 17°C de máxima.

Pronóstico del tiempo extendido para el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante los próximos días de la semana corta. Se espera que se mantenga la nubosidad y las bajas temperaturas:

Miércoles 27: el cielo estará mayormente nublado y la temperatura se mantendrá fresca entre los 11°C de mínima y los 16°C de máxima.

el cielo estará mayormente nublado y la temperatura se mantendrá fresca entre los y los 16°C de máxima. Jueves 28: la temperatura comenzará en los 13°C de mínima y se elevará hasta alcanzar 17°C de máxima, mientras que el cielo estará mayormente nublado.

la temperatura comenzará en los 13°C de mínima y se elevará hasta alcanzar mientras que el cielo estará mayormente nublado. Viernes 29: continuará la nubosidad y la temperatura se encontrará entre una mínima de 14°C y una máxima de 17°C.

La nubosidad se mantendrá por el resto de la semana, de acuerdo al SMN

Cuándo comienza el invierno en Argentina 2026: la fecha exacta

Algunos consideran que el invierno comienza el 1° de junio, cuando empiezan formalmente los tres meses más fríos del año y arranca el período que los climatólogos usan para facilitar comparaciones entre distintos años.

Sin embargo, desde el punto de vista astronómico y oficial, la fecha exacta del comienzo del invierno está marcada por el solsiticio de invierno, es decir, el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En ese sentido, en Argentina el invierno comienza oficialmente el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.

A partir de ese momento comienzan los días más cortos y las temperaturas mucho más bajas, la estación se extiende hasta el equinoccio de primavera, que este año está previsto para el 22 de septiembre.

Incluso, el solsticio del 21 de junio trae la noche más larga del año. En Buenos Aires, ese día el Sol apenas permanecerá visible unas nueve horas, dejando cerca de quince horas de oscuridad. Desde ese punto en adelante, los días comienzan a ganar luz de a minutos, de manera casi imperceptible, hasta que el otoño del hemisferio norte y la primavera del sur vuelven a equilibrar la balanza.