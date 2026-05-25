Rescatistas luchan contra reloj tras el mortal derrumbe de un edificio en Filipinas

Equipos de rescate utilizan un perro policía para buscar supervivientes atrapados entre los escombros de un edificio de nueve plantas en construcción que se derrumbó en Balibago, ciudad de Ángeles, Pampanga, Filipinas

Los equipos de rescate filipinos luchaban contra reloj el lunes en la búsqueda de posibles señales de vida, más de 24 horas después del derrumbe de un ‌edificio en construcción en la ciudad de ‌Ángeles, mientras los equipos retiraban con cuidado, a mano, las rocas y los escombros circundantes.

La laboriosa operación manual, a unos 80 kilómetros al norte de la capital, Manila, puso de relieve la dificultad de las labores de rescate, llevadas a cabo bajo un calor abrasador, sin que las autoridades pudieran recurrir a excavadoras u otra maquinaria por temor a que la estructura inestable se desplazara aún más y sepultara a los posibles supervivientes a mayor profundidad.

A medida que las delicadas operaciones de búsqueda ​se prolongaban hacia un segundo ⁠día, las familias que esperaban cerca de la zona del desastre expresaban una creciente frustración ‌y desesperación, afirmando que no recibían ninguna información sobre la suerte de sus ⁠seres queridos desaparecidos.

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"Mi hijo pequeño no deja de preguntar, pero ⁠no tengo respuestas", dijo Lea Casilao, de 47 años, cuyo marido, un trabajador de la construcción, se cree que está atrapado bajo los escombros.

"Si al menos los equipos de rescate pudieran gritar su ⁠nombre, quizá aún respondería, y así tendría algo a lo que aferrarme, algo de esperanza", ​dijo Casilao, secándose las lágrimas.

Los equipos de búsqueda, con la ayuda ‌de perros de rescate, continuaron peinando los escombros después ‌de que los escáneres térmicos detectaran durante la noche latidos y respiración bajo la estructura ⁠derrumbada.

Los equipos de rescate también colocaron tubos flexibles amarillos para canalizar aire hacia los huecos que se habían formado bajo una maraña de hormigón, metal retorcido y andamios derrumbados.

Cerca de allí, Noby Batar también suplicaba noticias de su marido, Emmanuel, que se cree que está sepultado bajo la pila ​de hormigón y ‌acero.

"Manny, si no estás entre los fallecidos, por favor, hazte ver. Estamos aquí y no sabemos si estás vivo o no. Esto es muy difícil para nosotros porque no sabemos qué hacer", dijo Batar, con su hija, Stephanie, llorando a su lado.

"Danos una señal, te queremos mucho", dijo Stephanie.

LA INVESTIGACIÓN SIGUE EN MARCHA

Mientras los equipos de rescate sacaban ⁠un tercer cadáver de los escombros, las autoridades informaron de que el número de fallecidos había ascendido a cuatro, con 17 personas aún desaparecidas.

Una de las dos víctimas recuperadas tenía pulso, pero falleció más tarde, según dijo por teléfono Maria Leah Sajili, responsable de información de la Oficina Regional de Protección contra Incendios, mientras que la otra sufrió un paro cardíaco cuando aún estaba atrapada bajo los escombros.

Sajili señaló que podría haber más víctimas atrapadas.

Entre los fallecidos se encontraba un ciudadano malasio de 65 años cuyo cuerpo fue recuperado ‌el domingo de un edificio hotelero vecino que también se había visto afectado por el derrumbe.

Las autoridades indicaron que se está llevando a cabo una investigación para determinar las causas del derrumbe del edificio de varias plantas, y están tratando de localizar al propietario del edificio para obtener respuestas, incluida la aclaración sobre el número de trabajadores en la obra.

Los registros urbanísticos mostraban que el edificio que se derrumbó ‌estaba destinado a ser un hotel-condominio de nueve plantas según la licencia aprobada, pero se estaba construyendo una piscina en una décima planta adicional, según las autoridades.

Geraldine Panlilio, directora regional del Departamento de Trabajo y Empleo, dijo ‌a la emisora de ⁠radio DZMM que la agencia había emitido una orden de paralización de las obras en septiembre de 2025 para detener la construcción del edificio después de ​que inspectores detectaran múltiples incumplimientos de las normas de salud y seguridad en el trabajo. La orden se levantó un mes después, una vez que la empresa cumplió con las exigencias.

Con información de Reuters