Efemérides del 25 de mayo: qué pasó un día como hoy

Revolución de Mayo.

Cada 25 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la Revolución de Mayo, el fallecimiento de Juana Azurduy hasta la fundación del Club Atlético River Plate.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1810 - La Revolución de Mayo

Ocurrió un hecho clave en la historia argentina. Después de la presión popular encabezada por Antonio Beruti y Domingo French, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros renunció y dejó el poder. En su lugar se conformó la Primera Junta, presidida por Cornelio Saavedra e integrada por figuras como Mariano Moreno y Manuel Belgrano. Si bien en un principio gobernaba en nombre del rey español Fernando VII, este proceso marcó el inicio del camino hacia la independencia y es considerado el hecho fundacional de la Argentina como nación.

1811 - Pirámide de Mayo

Fue inaugurado el primer monumento patrio de la ciudad de Buenos Aires, situado en el centro de la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada.

1862 - Fallecimiento de Juana Azurduy

A los 81 años murió en la ciudad boliviana de Sucre la teniente coronel Juana Azurduy de Padilla, heroína en batallas contra las tropas españolas en la guerra de la independencia del Alto Perú. Es honrada en Argentina y en Bolivia.

Juana Azurduy.

1879 - La conquista del desierto

El general Julio Argentino Roca encabezó una ofensiva militar en la Patagonia con el objetivo de frenar los malones y expandir el control territorial del Estado argentino. En Choele-Choel proclamó el avance de la “civilización” sobre lo que consideraba la “barbarie”. La campaña permitió incorporar grandes extensiones de tierras al territorio nacional, muchas de las cuales quedaron luego en manos de grandes terratenientes. Al mismo tiempo, pueblos originarios como mapuches, tehuelches, ranqueles y pampas fueron derrotados y sufrieron un fuerte impacto demográfico y social.

1901 - River Plate

Fue fundado en el barrio porteño de La Boca el Club Atlético River Plate con la fusión de los clubes La Rosales y Santa Rosa. Sus socios eran trabajadores, la mayoría inmigrantes italianos.

1908 - La inauguración del Teatro Colón

Con la puesta en escena de Aída, de Giuseppe Verdi, abrió sus puertas el Teatro Colón. Es la principal sala lírica de la Argentina y una de las más importantes del mundo. Estuvo cerrado por reformas desde 2006 y reabrió en 2010, durante los festejos del Bicentenario.

1940 - La Bombonera

En el barrio porteño de La Boca fue inaugurado el estadio Alberto J. Armando, del Club Atlético Boca Juniors y popularmente llamado “La Bombonera”. Fue con un partido amistoso que los boquenses ganaron 2-0 a San Lorenzo de Almagro.

1973 - Héctor Cámpora

El dirigente peronista asumió la Presidencia de la Nación con el conservador Vicente Solano Lima como vicepresidente en una restauración de la democracia luego de 18 años de proscripción política del peronismo. Cámpora gobernó 49 días.

1974 - Fallecimiento de Arturo Jauretche

En Buenos Aires murió a los 72 años el escritor y dirigente político, figura relevante de la Unión Cívica Radical hasta 1945 y luego del peronismo. Militó en favor de las causas nacionales y los derechos de los trabajadores.

Arturo Jauretche.

1977 - Star Wars

Se estrenó en Estados Unidos la película Star Wars (La guerra de las galaxias), dirigida por George Lucas, ícono del género de ciencia ficción y una de las más importantes de la historia del cine. Es la primera de una saga de 12 filmes.

2003 - Néstor Kirchner

El exgobernador peronista de la provincia de Santa Cruz juró ante la Asamblea Legislativa del Congreso como el 51º Presidente de la Nación. Kirchner había sido proclamado ganador de las elecciones presidenciales luego de que el exmandatario Carlos Menem desistiera de presentarse a un balotaje.

2020 - Asesinato de George Floyd

Murió asfixiado en un caso de abuso policial el afroamericano George Floyd al ser detenido en el barrio Powderhorn de la ciudad de Mineápolis, en Minnesota, con lo que se desataron múltiples protestas contra el racismo y la xenofobia en Estados Unidos y en el resto del mundo.

2023 - Fallecimiento de Daniel Toro

El folclorista salteño murió en su ciudad natal a los 82 años. Autor prolífico, su tema más conocido es Zamba para olvidarte. Fue prohibido por la última dictadura militar y afrontó un cáncer de garganta que le imposibilitó cantar durante años.