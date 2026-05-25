Presos venezolanos protestan para denunciar abusos y ataques a bala en una prisión

Motín en la cárcel venezolana de Barinas

​Los presos de la cárcel de Barinas, en el oeste de Venezuela, realizaron ‌el domingo una ‌protesta sobre el techo del centro penitenciario, amontonando colchones en llamas y exigiendo la destitución del director de la prisión, a quien acusaron de supervisar a los guardias mientras disparaban contra internos desarmados.

"En este momento nos ​sentimos atacados ⁠por todos los funcionarios públicos del instituto, ‌principalmente por el director Macuare, el ⁠cual nos ataca con ⁠armas de fuego", dijo un preso en un video compartido en X por el Observatorio Venezolano ⁠de Prisiones, una ONG local, en ​el que se ve a ‌un hombre con una ‌herida de bala en el pecho.

Los reclusos ⁠afirmaron que en medio de su protesta pacífica el personal penitenciario abrió fuego y dejó a algunos heridos.

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Las autoridades venezolanas no ​respondieron ‌de inmediato a las solicitudes de comentarios.

En videos compartidos por el observatorio, los presos pidieron la destitución del recién nombrado director de la prisión, Elvis Macuare ⁠Guerrero, alegando que les quitó la ropa, prohibió recibir visitas y los presionó para vender drogas.

Familiares de los reclusos se enfrentaron afuera con oficiales de la Guardia Nacional, armados con escudos antimotines, mientras intentaban sin éxito impedirles la ‌entrada. Según informaron a la ONG, escucharon gritos y explosiones pocos minutos después de que los agentes ingresaron.

La ONG informó que estaba documentando los hechos y reportándolos a organismos de vigilancia ‌de derechos humanos.

Las cárceles venezolanas enfrentan una permanente vigilancia internacional mientras el Gobierno encargado de Delcy ‌Rodríguez aprobó ⁠una ley para liberar a cientos de personas consideradas presos políticos, ​después de que militares de Estados Unidos incursionaron en enero en Caracas y capturaron a su presidente.

(Reporte Reuters. Escrito por Luis Jaime Acosta)