Trump dice que el pacto con Irán está casi listo, aunque persisten las diferencias sobre Ormuz

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, es recibido por el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, a su llegada a Teherán, Irán, en el marco de los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán

El memorándum "ya casi negociado" para un acuerdo de paz con Irán reabriría el estrecho de Ormuz, dijo el sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque la agencia de noticias iraní Fars lo desmintió.

Trump publicó en las redes sociales que el acuerdo en ‌ciernes reabriría el estrecho, el vital paso marítimo cuyo cierre ha ‌trastornado los mercados energéticos mundiales desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán en febrero. No especificó qué más se incluiría en el acuerdo.

"En estos momentos se están debatiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán en breve", escribió Trump en Truth Social.

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Sin embargo, Fars informó el domingo por la mañana que el acuerdo permitiría a Irán gestionar el estrecho y que la afirmación de Trump sobre el estrecho era "incoherente con la realidad".

Según la agencia de noticias iraní Tasnim, el eventual acuerdo entre Irán y Estados Unidos estipula que el número de buques que pueden transitar por el estrecho de Ormuz volvería a los niveles previos a la guerra en un plazo de 30 días.

El bloqueo naval debe levantarse por completo en dicho plazo, según el ​borrador del acuerdo, indicó Tasnim, que añadió que ⁠parte de los fondos iraníes congelados deben liberarse en la primera fase.

EL PROGRAMA NUCLEAR DE IRÁN, EN EL PUNTO DE MIRA

El sitio web de noticias ‌estadounidense Axios informó el sábado por la noche de que Estados Unidos e Irán estaban cerca de alcanzar un acuerdo que ⁠reabriría el estrecho de Ormuz sin peajes durante una prórroga del alto el fuego de ⁠60 días, mientras que Irán podría vender petróleo libremente y se celebrarían negociaciones para frenar el programa nuclear iraní.

A cambio, EEUU levantaría su bloqueo sobre los puertos iraníes y concedería algunas exenciones a las sanciones sobre el petróleo iraní, según Axios, que basa su información en un funcionario estadounidense.

El borrador del acuerdo ⁠también incluye compromisos por parte de Irán de no desarrollar nunca armas nucleares y de negociar la suspensión de su programa de enriquecimiento ​de uranio y la eliminación de sus reservas de uranio altamente enriquecido, según la información de Axios.

El New York ‌Times informó de que el acuerdo propuesto incluye un "compromiso aparente" por parte ‌de Irán de renunciar a su uranio altamente enriquecido. Los detalles sobre cómo Irán cedería esas reservas se dejarían para una ronda posterior de ⁠conversaciones, según el periódico, que recogía comentarios de dos funcionarios estadounidenses no identificados.

Pese a plantear diversos objetivos de guerra durante los tres meses que dura el conflicto, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos atacó Irán para impedir que obtuviera armas nucleares. Irán ha negado que esté desarrollando armas nucleares y afirma que tiene derecho a enriquecer uranio con fines civiles.

Irán declaró el sábado que estaba trabajando en un borrador con las propuestas para poner fin a la ​guerra después de que sus ‌funcionarios se reunieran con Asim Munir, jefe del ejército de Pakistán, país que ha intentado actuar como mediador.

El ejército pakistaní afirmó que las negociaciones habían dado lugar a avances "alentadores". Dos fuentes pakistaníes involucradas en las conversaciones afirmaron que el acuerdo que se está negociando es "bastante completo para poner fin a la guerra".

Fuentes consultadas informaron a Reuters de que el marco propuesto se desarrollaría en tres fases: poner fin formalmente a la guerra, resolver la crisis en el estrecho de Ormuz y abrir un plazo de 30 días para las negociaciones sobre un ⁠acuerdo más amplio, que podría prorrogarse.

Una de las fuentes pakistaníes señaló que, si Estados Unidos acepta el borrador del acuerdo, podrían celebrarse nuevas conversaciones una vez finalizadas las vacaciones del Eid el viernes.

Trump, cuya popularidad se ha visto afectada por el impacto de la guerra en los precios de la energía en EEUU, dijo el viernes que no asistiría a la boda de su hijo este fin de semana, señalando a Irán entre las razones por las que tenía previsto quedarse en Washington.

"AÚN HAY CUESTIONES QUE DEBEN DISCUTIRSE", AFIRMA IRÁN

Trump habló el sábado con líderes de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Turquía y Pakistán. Los líderes animaron a Trump a aceptar el marco que se está gestando, informó Axios.

Una llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también fue "muy bien", escribió Trump en Truth Social.

Pakistán se ha propuesto reducir ‌las diferencias entre Irán y EEUU después de que semanas de guerra hayan dejado la vital ruta marítima de Ormuz cerrada a la mayor parte del tráfico marítimo, a pesar de un tenso alto el fuego.

"La tendencia esta semana ha sido hacia una reducción de las disputas, pero aún hay cuestiones que deben discutirse a través de mediadores. Tendremos que esperar y ver cómo acaba la situación en los próximos tres o cuatro días", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei.

Irán ha exigido la supervisión del estrecho, el fin del bloqueo estadounidense de sus puertos y el levantamiento de las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní.

Baghaei ‌señaló que la cuestión del bloqueo estadounidense al transporte marítimo iraní era importante, pero que su prioridad era poner fin a la amenaza de nuevos ataques estadounidenses y al conflicto en curso en el Líbano, donde milicianos de Hezbolá, aliados de Irán, luchan contra las tropas israelíes que han avanzado hacia el sur del país.

El jefe del ‌Ejército de Pakistán, Munir, partió de Teherán ⁠el sábado tras mantener conversaciones con el principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi.

Qalibaf dijo que las fuerzas armadas iraníes habían reconstruido su capacidad durante el alto el fuego y que, si Estados Unidos "reanuda la ​guerra de forma imprudente", las consecuencias serían "más contundentes y amargas" que al inicio del conflicto.

A pesar de las semanas de conflicto, Irán ha conservado sus reservas de uranio enriquecido casi apto para armas, así como sus capacidades en materia de misiles, drones y fuerzas aliadas.

(Información adicional de Doina Chiacu, Ariba Shahid, Hatem Mater y Andrew Mills; redacción de Philippa Fletcher, Rod Nickel y Sergio Non; edición de Kevin Liffey, David Gregorio, Nia Williams y Kim Coghill; editado en español por Tomás Cobos)