El faltante de gas amenaza la producción industrial del NOA, el Litoral y La Plata

La crisis en el suministro de gas golpea a industrias del NOA, el litoral y La Plata, en un escenario atravesado por la suba del precio internacional del Gas Natural Licuado (GNL), la mayor demanda residencial por el invierno y la reconfiguración del sistema de transporte que dejó en situación de desventaja al noroeste argentino.

El problema afecta especialmente a empresas con contratos interrumpibles, que son los primeros en sufrir cortes cuando el sistema prioriza el abastecimiento domiciliario y de servicios esenciales, sobre todo en los meses de invierno. A ese factor estacional se sumó el encarecimiento del GNL importado por la guerra en Medio Oriente, lo que elevó los costos de reposición para las industrias que necesitan sostener sus procesos productivos, ya que su precio es hasta ocho veces mayor al gas por red.

Además, la Resolución 66/2026, publicada en marzo por la Secretaría de Energía del gobierno de Javier Milei, reconfiguró el sistema de transporte y dejó en situación de desventaja al noroeste argentino.

La crisis industrial por la falta de gas

En el NOA, la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) advirtió que la falta de suministro de gas natural y la escalada de los costos energéticos ponen en riesgo la continuidad de la zafra y la campaña productiva 2026. Según el comunicado de la entidad, las plantas procesadoras de Tucumán evalúan detener por completo sus operaciones si no se restablece el abastecimiento.

La entidad sostuvo que la disponibilidad de gas de Cuenca Norte conseguida en mayo no alcanza para sostener los procesos productivos y que la actual política energética obliga al sector a recurrir al mercado internacional para adquirir GNL. En ese marco, señaló que el precio internacional escaló hasta los US$ 24 por millón de BTU, un valor que, según ACNOA, cuadruplica o quintuplica los costos del gas de red competitivo necesarios para mantener la actividad.

La situación también golpea a otros sectores industriales. La Unión Industrial de Salta, en tanto, informó que la falta de suministro de gas impacta en el polo cerámico, ingenios azucareros, empresas citrícolas, tabacaleras y economías regionales, según señaló a Clarín.

El dato lo refuerza la Cámara Industrial de Cerámica Roja (CICER), que agrupa a ceramistas de todo el país. "Es un precio que no podemos pagar", dijo el gerente general de CICER, Favio Casarin en declaraciones al mismo diario. En La Plata, el impacto derivó directamente en paradas de producción por la falta de suministro de la distribuidora Camuzzi.

Frente a este escenario, ACNOA pidió la intervención urgente de las autoridades nacionales, provinciales y de las distribuidoras para restablecer la capacidad firme asignada y asegurar tarifas razonables que eviten el cese de una actividad central para el NOA.