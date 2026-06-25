Crisis por la falta de gas: piquetes contra Milei y fábricas paralizadas

La restricción en el suministro de gas que ya había alcanzado a las estaciones de servicio de GNC también impactó de lleno en industrias clave de La Plata y la región, en medio de protestas y piquetes contra el gobierno de Javier Milei por la falta de suministro.

Al menos tres empresas reconocidas quedaron afectadas por los cortes o limitaciones aplicados por Camuzzi desde hace más de diez días, en un contexto de fuerte suba de la demanda domiciliaria y de instituciones esenciales, como hospitales y escuelas por el invierno.

Las compañías alcanzadas por la medida son Cerámica Fanelli, Copetro y Cerámica Ctibor, informó el diario local 0221. Todas tienen contratos de provisión de gas con Camuzzi y, por esa razón, quedaron dentro del esquema de restricciones dispuesto para grandes consumidores en la provincia.

El caso más crítico es el de Cerámica Ctibor, que quedó paralizada por falta de gas por primera vez en su historia, ya que su actividad depende de hornos de funcionamiento continuo. La presidenta de la compañía, Eugenia Ctibor, confirmó el freno total de la producción. "Ya estamos en consumo cero. Las plantas están sin producción. Estamos así desde la semana pasada", afirmó en diálogo con 0221.

Desde Camuzzi explicaron que las restricciones no son producto de falta de producción de gas en el país, sino de las limitaciones de la infraestructura de transporte. La empresa indicó que existe disponibilidad de gas por la producción de Vaca Muerta, pero los gasoductos funcionan al límite y no tienen capacidad suficiente para trasladar al mismo tiempo todo el volumen requerido hacia los principales centros de consumo, en un problema agravado por la demanda del invierno.

En ese contexto, la crisis por la falta de gas en La Plata incluyó la escasez de GNC. La situación derivó en piquetes y movilizaciones de propietarios, choferes, remiseros y fleteros, que reclamaron una solución tras casi dos semanas de restricciones en el abastecimiento. Según informó el diario local El Día, el conflicto ya lleva dos semanas, con largas filas en estaciones de servicio, esperas de varias horas y protestas en distintos puntos de la ciudad.

El reclamo surgió por fuera de los sindicatos y asociaciones del transporte, en medio del malestar de trabajadores que dependen del GNC para desarrollar su actividad diaria.