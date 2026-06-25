Femicidio de la niñera de 19 años en Salta: su ex pareja está detenido y es el principal sospechoso

El país atraviesa horas de profunda conmoción tras conocerse el hallazgo del cuerpo de Guadalupe Ramos, una joven de 19 años que trabajaba como niñera y que permanecía desaparecida desde el pasado domingo en la localidad de Orán, provincia de Salta. Según la investigación, la joven salió de su casa para acompañar hasta su domicilio al niño que cuidaba, pero nunca volvió.

La denuncia de su desaparición activó un fuerte despliegue de búsqueda que involucró a familiares, vecinos y a todas las fuerzas de seguridad provincial. Gracias a las cámaras de vigilancia se pudieron reconstruir cuáles fueron sus últimos movimientos.

El cuerpo de Guadalupe fue finalmente encontrado en una vivienda vinculada a su entorno. La Policía de Salta, poco después del hallazgo, detuvo a un joven que había sido pareja de la víctima y que es el principal sospechoso del femicidio. La Justicia trabaja para reconstruir las circunstancias de la muerte y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La amenaza que había alertado a la familia de la niñera

En medio del dolor por la terrible pérdida, el papá de Guadalupe, Raúl Ramos, reveló ante los medios de comunicación una cuestión que pasó a formar parte de la investigación. El hombre aseguró que antes de que encontraran a su hija, había advertido a los autoridades sobre las conductas de la expareja de su hija.

Según el relató de Ramos, la expareja de Guadalupe les había dicho durante los días de búsqueda "que la familia se arrepentiría y que la encontrarían 'tirada en algún lado'”. La estremecedora frase que habría dicho el chico quedó incorporada a la causa y es analizada junto a otras pruebas por los investigadores que encabezan el caso. La familia de la joven también comentó que intentó comunicarse con el sospechoso mientras se desarrollaba la búsqueda de la joven, pero que no lograron obtener ninguna respuesta.

Qué reveló la autopsia de Guadalupe

Los primeros resultados de la autopsia confirmaron que Guadalupe murió por asfixia por ahorcamiento. El informe preliminar indicó además que la data de muerte sería compatible con los días en los que permaneció desaparecida, desde el pasado domingo 21 de junio.

Según las pericias realizada en el lugar donde fue hallado el cuerpo, se encontró un elemento que podría estar relacionado con el mecanismo que provocó el fallecimiento. Los especialistas continúan realizando estudios complementarios para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

La comunidad de Orán reclama justicia por la muerte de Guadalupe y acompaña a la familia en el desarrollo de la investigación para finalmente comprender cómo se dieron los hechos y qué fue lo que pasó con la niñera.