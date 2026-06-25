Esteban Bullrich rompió con el PRO.

El ex senador nacional Esteban Bullrich presentó su renuncia irrevocable al PRO. A través de una carta dirigida al exmandatario Mauricio Macri, quien preside el partido, uno de sus fundadores del espacio amarillo explicó que su alejamiento no responde a simples matices políticos, sino a una pérdida de identidad del espacio. El punto central de su ruptura, según detalla su carta de dimisión, fue la postura partidaria frente a la figura de Manuel Adorni, un hecho que Bullrich describe como la evidencia final de una distancia insalvable entre los principios fundacionales y la práctica actual.

"La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia", señaló Bullrich, quien acompañó la construcción del partido desde sus inicios hace más de dos décadas. Para el ex ministro de Educación, este episodio no representa un episodio aislado ni una disputa personal, sino un síntoma de una degradación institucional más profunda. "No porque crea que una persona defina el destino de un partido, sino porque las organizaciones revelan su verdadera identidad en aquello que deciden justificar, tolerar o defender", explicó en el texto publicado en X.

La ética frente a la “conveniencia política”

El escrito profundiza en la crisis de valores que, a criterio de Bullrich, atraviesa el PRO. El dirigente sostiene que, en la actualidad, el partido priorizó el pragmatismo por sobre la integridad, lo cual vacía de contenido la propuesta política original. "Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo", subrayó el exlegislador, en una reflexión que se vincula directamente con el caso Adorni, al sugerir que la defensa corporativa del funcionario vulnera los estándares éticos que el partido decía representar ante la sociedad.

La renuncia también está marcada por el proceso personal de Bullrich y su lucha contra el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), factor que agudizó su demanda de coherencia pública. "Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia", destacó el exfuncionario. En este sentido, vinculó su decisión con los conceptos vertidos en su libro Liderazgo espiritual, al afirmar que "el verdadero liderazgo no nace del poder ni del éxito electoral; nace de la coherencia entre los valores que proclamamos y las acciones que elegimos cuando esos valores son puestos a prueba".

Pese a la dureza de sus conclusiones respecto al rumbo actual del espacio, Bullrich mantiene un tono institucional hacia Macri, a quien le reconoce haber impulsado un proyecto que "cambió para siempre el mapa político argentino". No obstante, aclara que esa gratitud no puede silenciar su desacuerdo con el presente: "Hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia". Para Bullrich, continuar dentro de la estructura partidaria bajo las condiciones actuales significaría traicionar su propio legado y lo que intenta "enseñar y transmitir".

La misiva concluye con un llamado a la reflexión para la militancia y la dirigencia que permanece en la fuerza. "Deseo sinceramente que el PRO pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento", escribió Bullrich y destacó que las instituciones solo perduran cuando tienen el coraje de volver a sus principios. Su salida marca un precedente de peso, al poner en duda la autoridad moral de una organización que, según el propio extitular de Educación, falló en la prueba ética al brindar protección de figuras cuestionadas por presunta corrupción.