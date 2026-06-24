Macri volvió del Mundial: relanza el PRO en medio de una nueva crítica de Milei y la rosca por Adorni

Mauricio Macri volvió a la Argentina el martes después de haber presenciado los dos primeros partidos de la Selección comandada por Lionel Scaloni en el Mundial de fútbol. Se perderá el tercer encuentro de fase de grupos que disputará la albiceleste el sábado, aunque con el pase a octavos de final con el primer puesto ya garantizado. Llegó casi en simultáneo a un nuevo ataque de La Libertad Avanza a su gestión justo cuando, en el Congreso, el PRO se inmoló para blindar a Manuel Adorni.

“Macri tiene el récord, además defaulteó la deuda en pesos. Pequeño detalle, lo llamaron reperfilamiento: se llama default”, dijo Javier Milei en un evento de la Fundación Faro. Desde el entorno del titular del PRO prefirieron no hacer ninguna declaración y evitaron responder la crítica del Presidente. Es que el partido amarillo tiene abiertas varias negociaciones con los violetas para encarar las elecciones del año que viene: la más importante es en la Ciudad de Buenos Aires donde, como contó El Destape, Jorge Macri ya advirtió que el espacio tiene que ser parte de una alternativa más grande. O sea, no competir en soledad.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por eso, ni los porteños ni los bonaerenses se animaron a confrontar con dureza a Manuel Adorni y los voceros fueron los cercanos a Mauricio. Pero su defensa a la transparencia, las instituciones y el pedido para que Milei remueva al jefe de Gabinete dejaron al espacio en una posición incómoda cuando, en Diputados, no dio quórum para forzar una interpelación. El PRO necesitó de cuatro comunicados diferentes para intentar explicar su jugada, a los que se sumó el discurso de Cristian Ritondo en la sesión oficialista convocada un día más tarde y un tuit de yapa para reforzar el concepto. En el Senado, el bloque hizo lo contrario y presentó su propio pedido de interpelación para ser votado este jueves. Un objetivo difícil ya que el Gobierno y los aliados convinieron en que harán falta los dos tercios de los votos para poder avanzar sobre tablas, sin dictamen de comisión.

En ese contexto, este viernes Macri cerrará la nueva edición de la gira Próximo Paso que vienen realizando desde marzo. Un proceso para reconstruir el PRO después de la hiriente PASO de 2023 entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Definen a estas reuniones como un “espacio de reflexión y construcción política” en todo el país y en esta oportunidad se desarrollará en Mar del Plata.

El lugar elegido es el complejo La Normandina que en la actualidad posee cuatro restaurantes, galerías de arte, un salón para 800 personas y terrazas cercanas al mar. Allí, el evento comenzará a las 18:30 y antes de los discursos centrales, como ya sucedió en otras ediciones, habrá actividades de los distintos segmentos del partido: la Escuela Nacional de Dirigentes, PRO Mujeres y la Juventud PRO, que desarrollarán encuentros de trabajo y formación. Al igual que en experiencias previas, el formato se organizará a partir de tres ejes a partir de las siglas del partido: P (principios) – R (realidad) – O (oportunidad).

Entre los principales expositores estarán el intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme, y el de Pinamar, Juan Ibarguren; el senador provincial Guillermo Montenegro; la diputada provincial Rita Salaberry; el diputado nacional y presidente del partido bonaerense, Cristian Ritondo; el secretario general del PRO y diputado nacional, Fernando de Andreis; y las máximas autoridades partidarias: Macri y Soledad Martínez, que además es intendenta de Vicente López. También se prevé la participación de legisladores nacionales y provinciales, intendentes, concejales, consejeros escolares y dirigentes de toda la provincia con la intención de “consolidar una mirada común sobre los desafíos de la Argentina y el rol que el PRO debe asumir en esta nueva etapa política”.

Esta iniciativa liderada por Macri había sido presentada en marzo en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires, y, desde entonces, se replicó en distintas regiones del país con encuentros en el NEA, Cuyo, Centro, el conurbano bonaerense y, ahora, el interior de la provincia de Buenos Aires.

En ese camino, el PRO cosechó fotos de alto calibre político en medio de rumores o intenciones de avanzar en la construcción de una opción de centro que escape a la grieta que existe entre el peronismo y la extrema derecha. Así, la conducción del partido ya se reunió con todos los gobernadores de la UCR: Macri se mostró con Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Alfredo Cornejo, de Mendoza; y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. En tanto, Fernando De Andreis hizo lo propio este fin de semana con Carlos Sadir, de Jujuy. Encuentros a los que se le suma el mitin con Rogelio Frigerio, un propio de Entre Ríos.