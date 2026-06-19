Gira VIP y rosca: el doble juego de Macri mientras el PRO define el futuro de Adorni

Mauricio Macri viajó esta semana para, junto a su pareja, presenciar el debut de la Selección argentina en el Mundial. Aprovechó la ocasión para mostrar una foto de alto impacto junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, y algunos jugadores albicelestes campeones de los torneos de 1986 y 1978. Pero no todo es fútbol para el jefe del PRO, que exprimió la gira por el exterior para encontrarse con Stella Li, “la número uno de BYD, la marca líder de autos eléctricos a nivel global”, en Roma. Según narró él mismo, ambos recordaron la relación que mantuvieron durante el gobierno de Cambiemos y, casi en tono de campaña, anunció que sigue “viendo proyectos del mundo árabe para el futuro de la Argentina”. En Instagram, una red social mucho más amigable que X, cosechó muchos mensajes de apoyo de sus seguidores.

Con el ex mandatario a miles de kilómetros de distancia, el PRO nacional avanza con su próxima aparición en Argentina. El último gran evento de la gira “Próximo Paso” fue en Mendoza, pero antes había pasado por Chaco y Santa Fe, ocasiones que aprovechó para visitar Corrientes y Entre Ríos. Ya encabezó un evento en Vicente López y otro en CABA, donde también volvió a la Legislatura porteña por primera vez desde que dejó la Jefatura de Gobierno. Solo había asistido a funerales, pero el reconocimiento por su campeonato de bridge sudamericano, promovido por el radical de la línea de Angelici, Francisco Loupias, lo mostró nuevamente en el parlamento porteño para una actividad política.

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Como había adelantado El Destape, el próximo encuentro presidido por Macri será en Mar del Plata, el cuarto municipio más poblado de Buenos Aires y gobernado por el PRO. Esta semana se reunieron los equipos nacional y provincial del partido para avanzar con la organización. No habrá grandes sorpresas, ya que se seguirá con la dinámica de los eventos previos: se esperan tres bloques bajo las siglas partidarias, P + R + O, y ya están confirmados tres oradores centrales: Mauricio será precedido por Cristian Ritondo, titular del espacio bonaerense, y Guillermo Montenegro, intendente en uso de licencia y actual legislador provincial. Antes se espera la palabra de distintos referentes de toda la provincia, además de reuniones exclusivas de juventud y mujeres antes del acto principal.

En Buenos Aires, la intención es continuar con el plan de lograr un acuerdo con La Libertad Avanza para evitar la dispersión y perseguir el objetivo de ganarle al peronismo. Por eso, los voceros críticos del caso Manuel Adorni no pertenecen a tierras bonaerenses y son porteños. Pero no cualquier porteño, sino línea directa con Mauricio, como Fernando De Andreis y Darío Nieto. En el espacio violeta de la CABA se analizó que Jorge Macri tampoco quiere atacar al dirigente de la mesa chica mileísta porque el año que viene podrían confluir en un acuerdo electoral, y la habilitación de discusiones promovidas por los libertarios en la Legislatura fue leída como un signo de ello. Este jueves se discutieron y se aprobaron la Ley de Hojarascas, modificaciones a la regulación de la VTV y cambios al Código Contravencional con mayores penas para los trapitos. Estos tres debates fueron anotados como un triunfo por los comandados por Pilar Ramírez, aunque en la Ciudad se destacó que la última iniciativa fue presentada por el jefe de Gobierno.

La actuación frente al caso Adorni es otro de los desafíos macristas con Macri fuera del país. Sus más cercanos ya le pidieron la cabeza a Javier Milei, mientras que Martín Goerling, jefe de los amarillos en el Senado y de conversación habitual con Mauricio, adelantó que votarán la remoción de llegar a esa instancia. En Diputados, desde el bloque comandado por Cristian Ritondo ya advirtieron que tienen la costumbre de no colaborar con el quórum de sesiones que no piden, por lo que lo lógico sería que intenten mantener esa práctica en la de este martes.

Por ahora, el bloque amarillo en la Cámara Baja espera que el Gobierno tome la decisión de apartar al jefe de Gabinete. La postura de los diputados de Ritondo se terminará de afinar sobre la fecha, aunque miraban con buenos ojos el emplazamiento de comisiones. Una alternativa que el Senado inhabilitó al permitir aprobar la interpelación con mayoría absoluta directamente en el recinto, sin dictamen. Lo que sí quieren en el bloque es que se aclare públicamente el mecanismo, las posibilidades, las consecuencias y cómo Javier Milei puede volver a ponerlo en su cargo al no tratarse de un juicio político.