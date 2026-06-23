Jorge Macri proyecta cuatro años más en la Ciudad mientras el PRO define su estrategia

El PRO ingresó formalmente en su etapa de definiciones de cara al escenario electoral del próximo año, bajo una doble estrategia que combina la supervivencia nacional del partido con la consolidación del poder territorial en su cuna histórica. En el plano nacional, en tanto, el partido amarillo se debate en una encrucijada estructural: la discusión oscila entre licuarse dentro de una coalición mayor junto al oficialismo o preservar la identidad partidaria mediante la postulación de un nombre propio que compita en las primarias.

Como había adelantado El Destape, para el jefe de Gobierno y presidente del PRO en CABA, el partido amarillo no va a competir solo en las elecciones del próximo año. A nivel general, Jorge Macri ya advirtió en Infobae que la fuerza fundada por su primo tiene que “ser parte de una alternativa” con un candidato propio que compita en una PASO (dejando en claro que no es opción eliminar la instancia de las primarias, un deseo de los libertarios); presentar un nombre que vaya solo o directamente no tener un postulante y adherir a uno de otra fuerza en el marco de un acuerdo. Frente la discusión interna, el dirigente advirtió que no son incompatibles las opciones de tener una cara macrista e integrar un frente más amplio.

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En lo personal, como ya había comentado este medio y repiten cada vez con más frecuencia los ministros de la Ciudad, Macri explicitó su deseo de “tener cuatro años más de gestión” para avanzar con los planes presentados por su actual gobierno. Puntualmente, está concentrado en lograr “dar un salto cualitativo grande en dos aspectos: movilidad y ruido”. Según detalló, la intención es avanzar en la transición hacia el transporte eléctrico para evitar los sonidos fuertes y molestos. Pese a estas declaraciones, desde el Gobierno porteño aseguraron que no están pensando en las elecciones del 2027 porque “falta mucho para eso” y están “muy concentrados en seguir mejorando la gestión de la Ciudad con el foco puesto en el orden público y en las obras de infraestructura y movilidad”.

El destino de alianzas del PRO en la CABA todavía no está claro y en Uspallata evitan tomar una definición antes de tiempo. Por el momento, el jefe de Gobierno volvió a bajarle el precio a los rumores de un acuerdo con los libertarios tras la articulación en la Legislatura la semana pasada. Para Macri, lo importante es que las iniciativas sean buenas, no importa de dónde vengan, y por eso también destacó un proyecto de Leandro Santoro. Sobre los rumores de coalición desde el Gobierno sostuvieron, una vez más, que “falta mucho” como para tomar una postura.

Sin embargo, el dirigente evita confrontar con los libertarios. No adoptó una posición extremadamente crítica sobre Manuel Adorni (aunque sí reconoció que es un “ruido” que “traba la gestión”) como sí lo hicieron otros referentes porteños de la fuerza a nivel nacional y cercanos a su primo. Pero sí destacó que, pese a lo positivo del ordenamiento macro, al Gobierno le falta aceitar la pata del consumo porque a la gente cada vez le sobra menos dinero por fuera de los gastos fijos del mes y eso se nota en la caída de la recaudación en la CABA. En esa relación amigable pero tensa, Macri no se mostró opositor a la idea de competir contra un candidato de La Libertad Avanza en la Ciudad porque está “acostumbrado a competir siempre”.

Lo cierto es que este martes la tirantez generada por el caso Adorni tuvo un momento de distensión con la caída de la sesión convocada por la oposición en Diputados ante el compromiso oficialista de abrir las comisiones correspondientes para iniciar el proceso de interpelación, aunque demorado. “Se terminó el show”, dijeron desde el bloque comandado por Cristian Ritondo, donde confirmaron que fueron los amarillos los que negociaron la jugada libertaria para desactivar el debate.

Sin embargo, la relación con los ex presidenciables de Juntos por el Cambio subió la temperatura. En medio de rumores constantes de posibles acercamientos, el secretario general del partido, Fernando de Andreis, cruzó a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich por apoyar, en unas internas de Salta, al candidato que compitió contra la apadrinada por Mauricio Macri que finalmente triunfó. El dirigente concentró sus cañones sobre la figura de la senadora, cuyo entorno salió a cruzarlo en las redes. “Por ahora no” hay posibilidad de un acercamiento con ellos, anticiparon desde el PRO nacional.