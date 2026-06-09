Jorge Macri y el PRO activan el plan reelección en la Ciudad mientras suenan rumores de alianzas

Jorge Macri ya hizo explícito su deseo de competir por la reelección y el PRO su vocación de retener la conducción de la Ciudad el año que viene, cuando cumplirá dos décadas al frente de la gestión porteña. El trabajo está concentrado en la cuestión territorial, en el vínculo con el vecino, en el refuerzo de la cercanía con el ciudadano, el conocimiento y la mejora de la gestión. Pero por el momento el jefe de Gobierno le esquiva a cualquier definición de alianzas pero con la convicción de que buscarán no competir en soledad sino en el marco de un armado más amplio.

“Puedo competir contra quien quiera competir, no tengo problema”, dijo Macri en LN+ cuando le consultaron sobre una posible contienda contra Patricia Bullrich, con quien descartó tener conversaciones periódicas.

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El secretario de Gobierno Ezequiel Sabor reforzó este objetivo 2027. El funcionario sostuvo que Jorge “Macri tiene que reelegir, nosotros queremos retener la ciudad de Buenos Aires para el PRO, y porque Macri es nuestro candidato y es nuestro mejor candidato”. Una línea similar a la que ya había planteado la semana pasada el ministro de Desarrollo Económico Hernán Lombardi y que ratificó en las últimas horas: “Siempre uno trabaja para que los mejores estén al frente, para que Jorge Macri sea Jefe de Gobierno, y me encantaría que Mauricio Macri fuera candidato, pero no son decisiones mías".

¿Cuál va a ser el marco de esa candidatura? Todavía no se conoce. Desde Uspallata aseguran que “es muy pronto aún para hablar de la conformación de frentes electorales”, pero anticipan que “claramente el PRO no va a ir solo en 2027, sino que se buscará ampliar la base en un frente electoral”. ¿Con quiénes? Eso se definirá “más adelante”.

Pero el trabajo está en marcha con mucha presencia territorial. Según los cálculos oficiales, Macri ya participó de más de 120 reuniones vecinales, con dos encuentros por cada barrio y una tercera recorrida que está en marcha. La Jefatura de Gobierno desplegó distintos formatos de mítines con los porteños, desde caminatas barrio por barrio hasta citas temáticas, incorporando recientemente la modalidad del mano a mano con la intención de consolidar la cercanía, fomentar la participación, mejorar la calidad de respuesta y profundizar el seguimiento de cada tema planteado.

En una primera etapa, se avanzó con mesas de escucha y toma de reclamos, propuestas y pedidos con la intención de atender las demandas vecinales en una reunión por día, por barrio. Se trata de encuentros de lunes a sábados en clubes deportivos, sociedades de fomento y otras instituciones locales que constan de una presentación previa donde el Gobierno muestra las obras en la zona y las herramientas de gestión para que los vecinos sepan cómo trabaja la Ciudad.

La segunda etapa consiste en reuniones temáticas semanales en las que se convoca a los ciudadanos, por zona, con la intención de informar sobre avances en la gestión en base a distintos ejes: Orden Público; Movilidad; Salud; Educación; Ciudad Atractiva y Espacio Público. De momento ya se desarrollaron una de Seguridad, en Devoto; otra de Movilidad, en Parque Patricios, y una de Educación en Belgrano.

La última modalidad incorporada es la del “uno a uno”, un formato mucho más reducido para el que es necesario inscribirse. Son cupos de hasta 20 personas y que se concretan en las sedes comunales para proporcionar una atención más cercana y personalizada del reclamo. En estos casos, Jorge Macri y el presidente de la Comuna toman la observación o la propuesta acercada por los porteños, que se derivan al área correspondiente en un mano a mano directo. El alcalde participa de los distintos formatos, además de encuentros con personalidades de relevancia, si la agenda lo permite.

¿Un nuevo Juntos por el Cambio?

Como anticipó ayer El Destape, desde la UCR incentivan la conformación de un gran frente electoral con garantía de PASO con los socios que supieron trabajar en conjunto en épocas pasadas: el PRO, el radicalismo, el sector de Horacio Rodríguez Larreta, Confianza Pública, la Coalición Cívica y el socialismo. Partidos políticos que conformaron Juntos por el Cambio. Esa es una de las alternativas que Jorge Macri puede llegar a manejar para competir en 2027. Pero también una alianza con La Libertad Avanza.

Larreta ve con buenos ojos la conformación de una coalición. No tiene problemas con volver a compartir espacio con varias de las fuerzas políticas citadas. De hecho, en el pasado reciente trabajó para consolidar una alianza de centro que finalmente fracasó cuando el radicalismo optó por colocar las dos cabezas de lista en la Ciudad. Una decisión que tampoco salió bien, porque Facundo Manes eligió competir por fuera de la fórmula boina blanca, que también lo llevaba a Martín Lousteau.

Sin embargo, el larretismo no ve posible compartir una alianza con el PRO de Jorge Macri, al que perciben cada vez más volcado hacia la derecha. Pero sí coincide con la UCR en la necesidad de tener un Estado fuerte y eficiente que tenga un rol central en un proyecto desarrollista a través de la infraestructura, la promoción de la investigación, el modelo educativo orientado a satisfacer demandas del mercado laboral, el acompañamiento empresarial y el cumplimiento de estándares y regulaciones, entre otros puntos que el exalcalde destacó en un panel del segundo Congreso de Misión Productiva.

En esa misma conversación, el ex jefe de Gobierno volvió a destacar la importancia de generar consensos para impulsar políticas duraderas, pero también reconoció que en la última campaña presidencial se la pasó hablando de esa condición necesaria y fue contraproducente: “Me rompieron la cabeza con ese mensaje. No me votó nadie hablando de consenso y de diálogo”, sinceró, aunque se mostró “optimista” porque “es el único camino”.