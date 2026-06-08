La inflación de CABA fue del 2,1% y acumula 33% en un año

La inflación de mayo en CABA fue de 2,1% y acumula un 14% en lo que va del año, según reveló este lunes el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,1% en el quinto mes del año, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril.

Pese a ello, la inflación en territorio porteño bajó en mayo 0,4 puntos porcentuales frente a abril (2,5%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde el mes pasado, cuando descendió del 3% de marzo.

Así, la suba de precios porteña siguió en mayo la misma tendencia que se prevé para todo el país, aunque un escalón más abajo, ya que las consultoras privadas anticipaban, en promedio, que el mes pasado cerró con un 2,3% de inflación a nivel nacional. El Indec dará a conocer la cifra oficial el próximo jueves 11 de junio.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de mayo respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.

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