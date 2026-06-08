Amplia coalición, programa de gobierno y PASO: el plan de la UCR porteña para armar una alternativa a la grieta

La UCR acelera motores con el 2027 en el horizonte. Se trata de un camino atravesado por distintos ejes de acción con la intención de lograr una alternativa competitiva en las elecciones del año que viene. En esa construcción, la Ciudad de Buenos Aires aparece como un territorio central, un distrito en donde el partido centenario logró una unidad consolidada que se busca exportar al resto del país para, en ambos casos, avanzar en el armado de un frente electoral amplio para el cual el mileísmo y el kirchnerismo aparecen como dos límites. Concentrados en el trabajo territorial, la construcción de un programa de gobierno y la convicción de que es necesario llevar adelante una gran PASO que ordene a la coalición, el radicalismo porteño prepara un gran acto para este miércoles en la Comuna 11.

Con la presencia de autoridades nacionales y una importante participación de la militancia, este 10 de junio a las 18:30 asumirán las autoridades partidarias de la comuna conformada por los barrios de Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita. El presidente del partido de la CABA, Hernán Rossi, y el secretario general del espacio, Juan Loupias, serán parte del evento que tendrá cita en Cervantes y Nogoyá y que contará con la participación de Teresa Barragán, titular de la Juventud de la Ciudad; Piera Fernández, secretaria general del partido a nivel país y Leonel Chiarella, el santafesino que lidera el espacio boina blanca.

El encuentro será de alto calibre político en pleno proceso de construcción de alternativas para el año que viene. Los dirigentes tendrán sus minutos para hablar y habrá una fuerte bajada de línea para lograr la unidad en todo el territorio nacional, con la convicción de que es necesario que el partido pueda tener un candidato presidencial propio dentro de un amplio frente electoral.

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La Ciudad aparece como un ejemplo de unidad, al ser un distrito en el que el radicalismo logró un equilibrio entre sus distintas expresiones. Si bien se trata de un objetivo difícil de extrapolar al resto del país, la intención de la cúpula es amplificarla a distintos territorios. En esa línea, hace tres semanas Chiarella logró consolidar una foto en la sede del Comité Nacional con los distintos gobernadores del espacio, donde definieron convocar a un encuentro federal con los presidentes partidarios de todas las provincias. Se trata de un canal de articulación que no existía, hitos que se suman a la fuerte presencia militante que el presidente del partido decidió encabezar desde su asunción: ya recorrió nueve provincias y, en la CABA, la conducción espera recorrer cada una de las 15 comunas.

Este trabajo de base de Chiarella fue uno de los factores que destacó Juan Loupias, secretario general de la UCR porteña. En el caso de la Ciudad, fue una de las grandes premisas asumidas por la actual conducción: trabajar en lo territorial, escuchar y resolver los temas que reclaman los vecinos.

En la Capital Federal, Loupias apuesta por consolidar un amplio frente electoral que integren espacios como, además del radicalismo, el PRO, el socialismo, el sector de Horacio Rodríguez Larreta y el de Confianza Pública; todos actores que ya trabajaron en coalición durante la experiencia de Juntos por el Cambio. Los límites, advierte, son el kirchnerismo y el mileísmo.

En esa construcción, señala Loupias, es indispensable la edificación de un programa de gobierno que todos los actores firmen e impulsen con la clara intención de generar una alternativa a los extremos, que saque a los porteños de la angustia de vivir en el choque permanente que propone la grieta y que resuelva los problemas de la Ciudad. El paso siguiente, afirma, será una gran PASO que ordene las candidaturas para que la ciudadanía pueda elegir quién competirá en las elecciones generales, donde la batalla será por ingresar al balotaje. Por eso, el primer enfrentamiento será con la propuesta del peronismo.

Para el radicalismo, la clave es no renunciar ni bajar ninguna de sus banderas históricas e innegociables: la educación, la salud pública, el apoyo a los jubilados y un Estado presente y eficiente. En sus actos, el partido viene advirtiendo sobre el peligro de subirse a las modas —en este caso la de la extrema derecha—, porque en el futuro esa tendencia puede cambiar sin posibilidad de volver al origen. De ahí la necesidad de mantener una identidad y coherencia interna de cara a la sociedad.

Previo al gran evento en la Comuna 11, la UCR capitalina organizó un conversatorio a 30 años de la Constitución de la Ciudad con la intención de “evaluar la vigencia de sus principios y presentar una nueva iniciativa de seguimiento constitucional” para la CABA, que contará con la presencia de dos convencionales constituyentes de 1996: Silvia Collin y Gustavo Vivo. En ese marco, este martes a las 16:30 presentarán el programa Ciudad Efectiva, el primer centro de monitoreo del mandato constitucional de la Capital Federal.