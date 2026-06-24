Tras blindarlo en Diputados, el PRO ahora quiere interpelar a Adorni en el Senado

Mientras se niegan a apoyar una interpelación y moción de censura a Manuiel Adorni en la Cámara de Diputados, el PRO ahora presentó un pedido formal para que asista al Senado el próximo 2 de julio a dar explicaciones por sus "inconsistencias" y "falsedades reconocidas" para justificar su patrimonio durante sus últimas declaraciones juradas y manifestaciones públicas.

"Citar al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros Manuel ADORNI, a concurrir al recinto de este H. Senado de la Nación el día 2 de julio del corriente, con el objeto de ser interpelado en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, a efectos de considerar una moción de censura o remoción", dice el texto firmado por el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara.

Este pedido de interpelación, que hasta el momento solo había sido presentado formalmente por el peronismo y la izquierda en ambas cámaras, coincide con el día estipulado para que Adorni presente su informe de gestión. Según la propia líder de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, los senadores opositores y dialoguistas no tienen "predisposición" para escuchar al funcionario, pero sí para interpelarlo.

"Brinde las explicaciones e informes correspondientes sobre la evolución de su patrimonio, en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados de la Nación y sus manifestaciones públicas", señala el texto.

El blindaje a Adorni en Diputados

Ayer, el oficialismo había acordado con el PRO y la UCR dilatar lo más posible el pedido de interpelación y convocaron a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el tema Adorni el próximo 30 de junio. Esto desinfló la presión para que los legisladores de ambos partidos dieran quórum en la frustrada sesión de este martes y ayuden a La Libertad Avanza (LLA) a patear las explicaciones del jefe de Gabinete.

"Informe las medidas de gobierno adoptadas que le corresponden en virtud del artículo 100 de la Constitución Nacional, especialmente las derivadas del inc. 7 ('Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional.'), siendo que ha reconocido públicamente su condición de evasor, sin perjuicio de que el origen licito de los fondos que ahora declara aún no ha sido demostrado", agrega el documento.

En paralelo a la presentación de esta solicitud, el PRO junto a otros legisladores aliados al Gobierno lograron frenar un pedido de moción de censura contra Adorni durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados. Con 104 votos afirmativos, 125 negativos y 0 abstenciones, el oficialismo logró su rechazo.