El entrenador argentino aparece como claro candidato a dirigir un equipo que no logró clasificar al Mundial

La tabla de posiciones del grupo E expone que Ecuador se encuentra ubicado en el tercer escalón con apenas una unidad y que deberá medirse con Alemania en la última jornada con el fin de conseguir la clasificación a los 16avos de final. Un objetivo que pareciera difícil de lograr y mucho más cuando se menciona que Sebastián Beccacece aparece como claro candidato a dirigir una selección sudamericana.

Hasta el momento, el andar del conjunto ecuatoriano en el certamen es uno que deja bastante que desear debido a que dispone de nivel para estar en una mejor posición. Su debut frente a Costa de Marfil culminó con una derrota por 1-0, mientras que el empate sin goles ante Curazao es un gran llamado de atención, debido a que venía de ser goleador por 7-1 frente a Alemania. Se esperaba que el equipo sudamericano al menos consiguiera marcar un tanto para que llegara sin la soga al cuello en la última fecha.

La jornada número tres de la instancia de grupos expone que Ecuador deberá medirse con Alemania y está exigido a ganarle con el fin de quedarse con los tres puntos que se encuentran en juego. Es probable que el conjunto europeo guarde algunos de sus jugadores más importantes para el partido de 16avos, debido a que se clasificó después de obtener la segunda victoria frente a Costa de Marfil. Una oportunidad que los ecuatorianos deben aprovechar.

Aunque la sensación en la prensa de Ecuador es que se trata del final de la aventura mundialista, debido a que consideran que el cuerpo técnico de Sebastián Beccacece no estuvo a la altura de las exigencias. Además, exponen que estaría conversando para transformarse en el nuevo entrenador de Chile después de que se produzca la eliminación del equipo.

Una información que se difundió bastante rápido en tierras ecuatorianas cuando se registró la derrota frente a Costa de Marfil, pero que también se anunció en los medios chilenos. "Me llega un mensaje que dice así: 'Acaba de perder el equipo del futuro técnico de la selección chilena'. Más que en el radar, me dan como hecho que la negociación estaba lista antes de la Copa del Mundo. Él estuvo a punto de irse, pero decidió quedarse hasta el término del campeonato. No va a seguir en Ecuador, esa es una decisión tomada", señaló el periodista Mauricio Israel en Círculo Central, que va por TVMÁS.

Por otro lado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo trascender que el entrenador argentino solo dispone de contrato hasta que se cumpla la participación del conjunto en el certamen. Luego se analizará el rendimiento y qué instancia se alcanzó. No obstante, los rumores señalan que no hay intención de las partes de extender un vínculo que pareciera haberse agotado mucho antes de que la pelota comenzara a rodar en Canadá, México y Estados Unidos.

Históricos de Ecuador piden la renuncia de Beccacece

"¡Deja de vender humo y renuncia a La Tri! Ten un poco de dignidad. Le has hecho mucho daño a nuestro fútbol con una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia”, expresó Jefferson Montero en su cuenta de Instagram. "Hace mucho tiempo que advertí que esto podía pasar teniendo a este entrenador al frente", agregó. Las palabras fueron difundidas después de que Ecuador no pudiera salir del empate frente a Curazao.

"A Ecuador le falta un DT ganador con jerarquía", comentó Felipe Caicedo en su cuenta de X (ex Twitter). "Me putearon por todos lados y empezó la campañita de desprestigio por él que sabemos", agregó. Los comentarios se unen a las críticas de los hinchas que se esperaban otro tipo de andar en una zona de grupos que no parecía tan complicada en la previa.