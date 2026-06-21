Nadie quiere errar un gol, la responsabilidad es mía, dice DT de Ecuador tras empate con Curazao

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, y sus jugadores se reúnen tras el partido contra Curazao

El director ​técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, asumió el sábado la responsabilidad tras el empate 0-0 con Curazao por ‌el Grupo E del ‌Mundial, que complicó seriamente las esperanzas del equipo de avanzar en el torneo.

Curazao hizo historia al sumar el primer punto de su historia en un Mundial al empatar 0-0 con Ecuador, que no pudo corregir los errores de definición mostrados en el debut y quedó muy ​complicado para avanzar ⁠de ronda.

"La responsabilidad es totalmente mía y los futbolistas ‌tienen que seguir jugando como lo están haciendo, ⁠lo intentan por todos los ⁠caminos", dijo Beccacece en rueda de prensa. "Nadie quiere fallar un gol, yo no puedo reprochar absolutamente nada".

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Beccacece aseguró que el ⁠equipo nunca estuvo descompensado y que, aunque intentó, ​no pudo concretar. "Percibí que hasta el final ‌lo buscaron y ahí es ‌donde me muestran el carácter, la convicción de este ⁠grupo", añadió.

El argentino señaló que Ecuador mereció un resultado diferente en sus dos partidos del Grupo E, con Costa de Marfil y Curazao, por el juego y ​el esfuerzo ‌de sus futbolistas.

"Nadie dijo que iba a ser fácil y tenemos la posibilidad de irle a ganar a una selección a la que nunca le ganamos, así que por qué no", señaló con ⁠la mente en el choque con Alemania la próxima semana.

"El equipo mereció en los dos partidos más de lo que obtuvo y por algo no lo obtuvo y el responsable de eso soy yo", agregó.

Alemania lidera el Grupo E con seis unidades y se clasificó como líder de la zona ‌a dieciseisavos de final. Costa de Marfil, que perdió más temprano 2-1 con el elenco europeo, se mantiene segundo con tres, mientras que Ecuador y Curazao alcanzaron un punto cada uno en dos partidos jugados.

"No he logrado a lo mejor ‌entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano, lo he intentado, lo seguiré intentando", añadió, luego de que en las gradas varios ‌hinchas pidieran ⁠su salida.

"Tengo mucha fe de que en el último partido se pueda dar lo que merecemos", agregó.

Ecuador ​se enfrentará a Alemania el jueves en Nueva Jersey, mientras que Curazao se medirá a Costa de Marfil en Filadelfia.

Con información de Reuters