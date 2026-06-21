Curazao hace historia en el Mundial, empata 0-0 con Ecuador y lo complica

La selección de fútbol de Curazao hizo historia el sábado al sumar el primer punto de su historia en un Mundial al empatar 0-0 con Ecuador, que no pudo corregir los errores de definición mostrados en el debut y quedó muy complicado para avanzar de ronda.
Ecuador, que había perdido en el final en su debut por el Grupo E, dominó la pelota durante todo el partido pero no tuvo ideas y falló una y otra vez en la definición, haciendo figura al arquero rival, Eloy Room.
Enner Valencia a los dos minutos falló una opción clarísima, en lo que iba a repetirse durante el encuentro. Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y otros también fallaron varias oportunidades claras de gol.
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Curazao, que participa por primera vez en un Mundial, optó por replegarse y en algunas ocasiones logró armar contragolpes, aunque en pocas oportunidades pudo dañar al rival.
A mitad del segundo tiempo, Curazao tuvo una seguidilla de opciones, en las que el arquero Hernán Galíndez salvó la valla ecuatoriana.
Alemania lidera el Grupo E con seis puntos y se clasificó para los dieciseisavos de final. Costa de Marfil, que perdió más temprano 2-1 con Alemania, se mantiene segundo con tres unidades, mientras que Ecuador y Curazao alcanzaron un punto cada uno en dos partidos jugados.
Ecuador se enfrentará a Alemania el jueves en Nueva Jersey, mientras que Curazao se medirá a Costa de Marfil en Filadelfia.
Con información de Reuters