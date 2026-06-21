Curazao hace historia en el Mundial, empata 0-0 con Ecuador y lo complica

Eloy Room, de Curazao, celebra con los aficionados tras el partido con Ecuador

​La selección de fútbol de Curazao hizo historia el sábado al sumar ‌el primer punto ‌de su historia en un Mundial al empatar 0-0 con Ecuador, que no pudo corregir los errores de definición mostrados en el debut y quedó muy complicado para avanzar de ​ronda.

Ecuador, que ⁠había perdido en el final en ‌su debut por el Grupo ⁠E, dominó la ⁠pelota durante todo el partido pero no tuvo ideas y falló una y otra ⁠vez en la definición, haciendo ​figura al arquero rival, Eloy ‌Room.

Enner Valencia a ‌los dos minutos falló una opción ⁠clarísima, en lo que iba a repetirse durante el encuentro. Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y otros también fallaron ​varias ‌oportunidades claras de gol.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Curazao, que participa por primera vez en un Mundial, optó por replegarse y en algunas ocasiones logró armar ⁠contragolpes, aunque en pocas oportunidades pudo dañar al rival.

A mitad del segundo tiempo, Curazao tuvo una seguidilla de opciones, en las que el arquero Hernán Galíndez salvó la valla ecuatoriana.

Alemania lidera el Grupo ‌E con seis puntos y se clasificó para los dieciseisavos de final. Costa de Marfil, que perdió más temprano 2-1 con Alemania, se mantiene segundo con ‌tres unidades, mientras que Ecuador y Curazao alcanzaron un punto cada uno en dos ‌partidos jugados.

Ecuador ⁠se enfrentará a Alemania el jueves en Nueva Jersey, mientras ​que Curazao se medirá a Costa de Marfil en Filadelfia.

Con información de Reuters