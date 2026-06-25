Baby Etchecopar fulminó a Milei y confirmó lo que muchos pensaban: "Les cuento esto"

Baby Etchecopar fulminó a Milei y confirmó lo que muchos pensaban.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar volvió a expresar su malestar por la situación económica del país y sorprendió al revelar el monto que debió pagar por el servicio eléctrico en su hogar. Durante su programa en A24, el conductor aseguró que recibió una factura de luz de 700 mil pesos y aprovechó para reflexionar sobre el clima social y político que atraviesa la Argentina.

En medio de un análisis sobre la actualidad política, Etchecopar contó una situación cotidiana que vivió con su esposa a raíz de las bajas temperaturas. "Hoy la llamé a mi mujer para que ponga la calefacción central. Tengo la grabación: '¿Pero vos sos boludo?'. Nos vinieron 700 lucas de luz", relató el periodista al aire.

Según explicó, el costo del servicio condiciona incluso el uso de la calefacción en su vivienda. "700 lucas. 'Pongo la calefacción y nos tenemos que mudar', me dijo", agregó, en tono irónico.

Baby Etchecopar fulminó a Milei y confirmó lo que muchos pensaban.

La reflexión de Baby Etchecopar sobre el malestar social

El conductor remarcó que, pese a su situación económica, también siente el impacto del aumento de tarifas e impuestos. "Les cuento esto porque nadie me puede decir que yo pago y no digo nada. Me duele igual que a usted el culo cada vez que tengo que pagar los impuestos", sostuvo.

Más adelante, Etchecopar vinculó el episodio con el clima social y político actual, en referencia a la polémica protagonizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Estaba hablando de Adorni, ¿no? Dolió tanto lo de Adorni. Y lo de Adorni tapa el terremoto, el Mundial, los goles de Messi. Estamos ampollados, estamos en carne viva", afirmó y agregó: "No soportamos más ni un insulto ni que nos toquen las ampollas".