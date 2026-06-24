No se puede creer lo que contó Baby Etchecopar sobre Javier Milei: "Besos asquerosos de lengua"

Baby Etchecopar apuntó en vivo contra Javier Milei.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar volvió a apuntar contra Javier Milei y cuestionó sus permanentes críticas hacia los medios de comunicación. Durante su programa en A24, el conductor recordó las primeras apariciones televisivas del Presidente.

Etchecopar repasó distintas participaciones mediáticas de Milei y cuestionó el tono que mantiene actualmente contra el periodismo. "Estos medios que él dice... Pero yo lo entiendo porque usted es superior, ya ahora lo empecé a comprender", ironizó el conductor al comienzo de su descargo.

Luego, profundizó sus críticas y evocó distintos episodios protagonizados por Milei durante sus años como panelista e invitado televisivo. "Estos medios que usted dice, no sé si será este, lo he visto dormir en los pasillos. Usted venía a ofrecer sexo tántrico, venía a ofrecer imitar a Leonardo Favio, venía a ofrecer besarse con Daniela con besos asquerosos de lengua en pantalla", disparó.

Baby Etchecopar apuntó en vivo contra Javier Milei.

Los ataques de Milei a los medios

El periodista también aseguró que el actual mandatario buscaba permanentemente exposición mediática y recordó algunas situaciones que, según él, eran habituales en aquella etapa. "Venía a hacer el ridículo. Decía: '¿con quién querés que me pelee?'. ¿Se acuerdan? Yo estaba", afirmó.

Para cerrar, el conductor cuestionó la relación actual del Presidente con la prensa y lanzó una frase que sintetizó su postura: "Estos son los medios que usted hoy putea".