El gobierno bonaerense avanza con la construcción de 8 parques solares 

El gobierno bonaerense avanza con la construcción de ocho parques solares

El gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en la ampliación de su plan de infraestructura renovable con la construcción de 8 nuevos parques solares distribuidos en distintos municipios. Con ello, la gestión de Axel Kicillof busca dar solución a la generación de energía a través de parques solares que posibilitan aumentar la disponibilidad de energía en localidades con restricciones de abastecimiento.

De los 8 parques solares hay 5 que ya se encuentran en ejecución: Alberti, en el municipio del mismo nombre; 16 de julio en Azul; Pehuen-Có en Coronel Rosales; Pipinas en Punta Indio y San Cayetano en San Cayetano. De estos cinco parques, dos de ellos (San Cayetano y Pehuen-Có) cuentan con un sistema de acumulación de baterías, permitiendo atender demandas específicas de la red eléctrica, mejorar la calidad del servicio y dar respuesta a consumos estacionales.

A estos parques se sumaron tres nuevos que se encuentran en licitación: Castilla (Chacabuco), Marisol (Coronel Dorrego) y Gorchs (General Belgrano). La adjudicación está prevista para agosto y puesta en funcionamiento durante 2027.

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En total los cinco parques suman una potencia fotovoltaica de 3,5 MW (mega watt) de potencia solar y 2.900 kWh (Kilo Watt hora) de almacenamiento. Las iniciativas forman parte del Plan de Generación Distribuida Solar que impulsa la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos junto al Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (FREBA), a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED).

El gobierno bonaerense avanza con la construcción de ocho parques solares

Tres nuevos parques en licitación

En tanto, en Parque Solar Castilla habrá un parque que contará con una potencia de 400 kWp y será operado por la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco. Su incorporación permitirá reforzar el abastecimiento en una zona ubicada en punta de línea, donde las características de la red generan limitaciones en la calidad del servicio.

El Parque Solar Marisol dispondrá de una potencia de 200 kWp y estará asociado a un sistema de almacenamiento de 1.500 kWh. Operado por la Cooperativa Eléctrica de Coronel Dorrego, contribuirá a atender las variaciones de demanda propias de esta localidad balnearia, garantizando el suministro tanto en horarios diurnos como nocturnos.

Y el Parque Solar Gorchs tendrá una potencia de 400 kWp y un sistema de acumulación de 1.600 kWh. La central será operada por la Cooperativa Eléctrica de Monte y permitirá aliviar restricciones en una red caracterizada por extensas líneas de distribución y una importante demanda de usuarios rurales e industriales.

Con la entrada en operación de los nuevos parques durante 2027, la provincia de Buenos Aires alcanzará un total de 34 parques solares en funcionamiento y una potencia fotovoltaica instalada de 12 MWp, consolidando uno de los programas de generación distribuida renovable más importantes del país.

En su conjunto, estos parques generarán alrededor de 21.000 MWh anuales, energía equivalente al consumo de aproximadamente 7.000 hogares bonaerenses, y permitirán evitar la emisión de más de 11.000 toneladas de dióxido de carbono por año, reafirmando el compromiso de la Provincia con la transición energética y el fortalecimiento del sistema eléctrico bonaerense.