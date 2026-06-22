Crece la morosidad en jóvenes de entre 18 a 30 años de bajos ingresos y el Banco Provincia lanzó líneas de financiación

La morosidad en el pago de los préstamos personales y las tarjetas de crédito no para de aumentar. De acuerdo al último informe del Banco Central con los datos consolidados a abril, la ratio de irregularidad para la categoría familias se ubicó en el 12,1%, un avance de 0,5 puntos porcentuales en relación a marzo. Hace un año, la morosidad se ubicaba en el 3,7%. También hubo un leve aumento de la morosidad en el caso de las empresas.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuatrommo detalló este lunes en conferencia de prensa que “los sectores de mayor endeudamiento son los de menores ingresos y el grupo etario va de 18 a 30 años”. “La política económica que ajusta sobre las condiciones de vida y del mercado de trabajo tiene como consecuencia este incremento de la mora”, afirmó el funcionario.

“Este es un problema de política macroeconómica, el sistema financiero tiene herramientas, pero deberíamos tener políticas nacionales que entiendan la magnitud del problema y elaboren soluciones para los problemas de la gente”, dijo. En la misma línea, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que “el consumo no para de caer en las familias”, producto de un modelo que “desisdustrializa, que perjudica a las familias trabajadoras y enriquece a un puñado de sectores vinculados con las exportaciones y con los recursos naturales, pero el resto está padeciendo los resultados de estas políticas económicas”.

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Las lineas de financiación

Por otra parte, Cuatrommo contó las medidas que tomaron en el banco Provincia para tratar esta problemática. El funcionario remarcó que “las condiciones de acceso al refinanciamiento son generales y es para deudas vigentes hasta el 31 de mayo”.

En el caso de los préstamos personales la tasa es del 39% y tiene una extensión del plazo hasta los 72 meses. ”Es la más baja del sistema financiero, y está vigente desde febrero porque venimos advirtiendo la suba de la morosidad desde diciembre del año pasado”, contó Cuatrommo.

De esta manera, el funcionario dijo: “En los primeros 5 meses del años tuvimos 6 veces más refinanciaciones que en los 5 meses del año anterior”. Por otra parte, la cuota de refinanciación tiene una reducción de un 40% en el pago mensual. “En la relación cuota - ingreso, si hoy alguien refinancia queda en el 35% y baja al 22%, es decir, es un incremento en el ingreso disponible de las familias”, explicó el funcionario bonaerense.

Para las deudas por tarjeta de crédito, “la reducción es más fuerte”. Así, la relación cuota-ingreso para una refinanciación “baja a un poquito más, es del 10%”. El uso de la tarjeta es para gasto en supermercados y servicios.

“En ambos casos se produce una reducción muy importante del peso de la cuota en el ingreso de las familias”, dijo. “Es un problema que pasa en todos lados y al mismo tiempo, por ende, es un problema general”, cerró el dirigente.