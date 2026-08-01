La escalada militar entre Irán y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo este sábado 1 de agosto, luego de que Teherán reivindicara ataques contra bases militares con presencia estadounidense en Kuwait en represalia por los recientes bombardeos de Washington sobre territorio iraní. En paralelo, Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Medio Oriente a extremar la precaución, advirtiendo de una posible escalada imprevista. Además, Donald Trump no descartó ataques masivos, en coordinación con Israel, a la infraestructura eléctrica iraní. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en El Destape.
EE.UU. amenazó con ataques masivos e Irán advirtió que puede desencadenar un conflicto regional generalizado
El comandante del máximo mando militar conjunto de Irán declaró que las acciones de Estados Unidos contra Irán conllevan un riesgo cada vez mayor y advirtió a los países de Medio Oriente que no deben ser "consumidos por las llamas de la guerra".
Hace 6 minutos
Estados Unidos instó a sus ciudadanos en Medio Oriente a "actuar con cautela"
La Embajada de Estados Unidos en Amán, Jordania, emitió una alerta de seguridad instando a los ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio a mantenerse en estado de máxima alerta, afirmando que la situación en la región es "fluida" y que el gobierno de Irán es "impredecible".
En su alerta, la embajada de Estados Unidos indicó que los ciudadanos estadounidenses en la región deberían "actuar con precaución y extremar la vigilancia" mientras se preparan para posibles "cancelaciones de vuelos" y "cierres periódicos del espacio aéreo".
La embajada también afirmó que el gobierno de Irán es "impredecible, como lo demuestran sus recientes decisiones de atacar zonas de la región sin previo aviso ni provocaciones, así como de extender los ataques a zonas que no habían sido atacadas anteriormente (como Egipto)".
“Los estadounidenses deben permanecer alerta, ya que el mero hecho de que los intereses o las empresas estadounidenses no hayan sido atacados en un país en el pasado no garantiza su seguridad”, cerró.
Hace 19 minutos
kuwait afirma haber interceptado "drones hostiles"
El ejército kuwaití afirma que sus defensas aéreas están contrarrestando actualmente "ataques hostiles con drones".
En un comunicado, el ejército atribuyó el ataque a la "agresión iraní" y advirtió que cualquier explosión futura probablemente sería causada por interceptaciones de la defensa aérea.
Hace 29 minutos
La Guardia Revolucionaria iraní atacó objetivos estadounidenses en Kuwait
Irán anunció que había atacado objetivos militares estadounidenses en la base aérea Ahmad al-Jaber de Kuwait, describiendo la ofensiva como una represalia por los ataques estadounidenses del día anterior.
En un comunicado difundido por la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, el ejército afirmó haber atacado hangares, sistemas de comunicación por satélite y almacenes de equipos utilizando drones.
Hace 1 hora
Gaza: Trump anunció el desarme de Hamás, pero hay más dudas que certezas
El anuncio de la Casa Blanca se conoce meses después de que en octubre pasado se firmara un alto el fuego también mediado por Estados Unidos. Desde entonces, los bombardeos continuaron y hubo más de 1.200 palestinos fallecidos y otros 4.000 heridos.
Si bien Trump aseguró esta tarde que Israel "está muy contento" con el trato, el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, lo calificó como "inaceptable".
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo para que Hamás deponga las armas e Israel retire sus fuerzas armadas de Gaza, pero hay distintos países de la región y Europa que ya expresaron algunos reparos en torno a si se podrá llevar a cabo. La propuesta de Trump se conoce nueve meses después de la firma de otro alto al fuego, también negociado por la Casa Blanca, que no llegó a buen puerto.
Hace 17 horas
Guterres aplaude el desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza
El secretario general de la ONU celebró el principio de acuerdo gestionado por la Casa Blanca y mediadores árabes, aunque exigió el cese total de las hostilidades tras registrarse un nuevo ataque mortal con un dron en el centro del enclave. El plan contempla la creación de un gobierno de transición liderado por el economista Alí Shaath.
07:35 | 31/07/2026
Trump dice que atacará a Irán "con mucha fuerza" hasta no poder "soportarlo más"
El mandatario estadounidense aseguró que las defensas de Irán "están siendo diezmadas" y advirtió que Washington atacará nuevamente con "mucha fuerza".
19:53 | 30/07/2026
Hamás condiciona su desarme a la retirada de las tropas israelíes de Gaza
Tras el anuncio de Trump, el grupo islamista aseguró que entregará sus armas al nuevo Comité Nacional para la Administración de Gaza si Israel completa su retirada del enclave y permite el ingreso de ayuda humanitaria.
15:42 | 30/07/2026
La ONU acusó a Israel de extender cada vez más su ocupación sobre Gaza
La Unrwa denunció que Israel amplía las zonas bajo su control en la Franja de Gaza y advirtió que la ofensiva agrava la crisis humanitaria y limita la asistencia.
07:47 | 30/07/2026
EE.UU. volvió a bombardear a Irán de forma masiva
Pakistán confirmó que continúan las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar frenar la guerra. En paralelo, siguen los ataques estadounidenses contra territorio iraní.
16:43 | 29/07/2026
Escala la tensión en Medio Oriente: Arabia Saudita se sumó a los ataques
Hasta ahora los países árabes se habían mantenido al margen de los ataques, a pesar de haber sufrido embates iraníes en algunas partes e sus territorios. El ataque conjunto de Arabia Saudita y Estados Unidos fue a una milicia pro iraní en Irak.
Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán
13:43 | 29/07/2026
El petróleo se dispara más de un 7% y supera los US$ 90 tras amenazas de EE.UU. a Irán
El Brent reacciona con fuertes alzas al ataque con misiles en Jordania y las promesas de represalia de Donald Trump. La escalada en los combustibles agrega presión e incertidumbre horas antes de la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.
06:00 | 29/07/2026
Irán ataca buques en Ormuz, Trump promete represalias y bombardea milicias en Irak
La breve suspensión de los bombardeos parece haber terminado. Irán anunció ataques a barcos petroleros en el estrecho de Ormuz y a una base de EE.UU. en Jordania. Estados Unidos, en tanto, ya respondió contra sus aliados en Irak y amenaza con mayores represalias. La guerra se reanuda y el precio del petróleo vuelve a aumentar.
07:05 | 28/07/2026
Negociaciones: Trump y Netanyahu en EE.UU. y una nueva propuesta para pacificar Ormuz
El presidente de EE.UU. se reúne con el primer ministro israelí en Washington mientras la guerra en Oriente Medio atraviesa una tensa calma. Paralelamente, Teherán establece contactos con países de la región para encontrar una salida negociada al conflicto bélico.
15:24 | 27/07/2026
Trump afirmó que hay "buenas conversaciones" con Irán
El presidente estadounidense aseguró que existen posibilidades de alcanzar un acuerdo con Teherán para terminar con el bloqueo en el estrecho de Ormuz y conseguir que se normalice la comercialización del petróleo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras sube al Air Force One rumbo a Michigan, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland
12:46 | 27/07/2026
EE.UU. e Irán intercambian mensajes, pero Teherán niega que sean negociaciones
Cesaron los ataques entre ellos, aunque los rebeldes huties en Yemen siguen bombardeando infraestructura energética en Arabia Saudita. Trump aclaró que no "participa" de los combates en Yemen.
10:11 | 26/07/2026
Irán aseguró que el ataque ucraniano a un buque persa no quedará "sin respuesta"
Irán denunció que el ataque de Ucrania a un buque iraní en el Mar Caspio y en el que murió un marinero viola la Carta de la ONU.
00:05 | 26/07/2026
La guerra en Medio Oriente se expande y esta vez el shock petrolero podría ser peor
Tras el bloqueo de Ormuz, el otro estrecho de la región, Bab al Mandeb se había vuelto vital para que Arabia Saudita siga exportando petróleo, especialmente a Asia y el precio del barril no se siga disparando. Pero la guerra se instaló ahora en ese segundo estrecho y las consecuencias económicas para el mundo podrían ser peores que en marzo/abril.