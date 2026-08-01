EE.UU. amenazó con ataques masivos e Irán advirtió que puede desencadenar un conflicto regional generalizado

La Embajada de Estados Unidos en Amán, Jordania, emitió una alerta de seguridad instando a los ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio a mantenerse en estado de máxima alerta, afirmando que la situación en la región es "fluida" y que el gobierno de Irán es "impredecible".

En su alerta, la embajada de Estados Unidos indicó que los ciudadanos estadounidenses en la región deberían "actuar con precaución y extremar la vigilancia" mientras se preparan para posibles "cancelaciones de vuelos" y "cierres periódicos del espacio aéreo".

La embajada también afirmó que el gobierno de Irán es "impredecible, como lo demuestran sus recientes decisiones de atacar zonas de la región sin previo aviso ni provocaciones, así como de extender los ataques a zonas que no habían sido atacadas anteriormente (como Egipto)".

“Los estadounidenses deben permanecer alerta, ya que el mero hecho de que los intereses o las empresas estadounidenses no hayan sido atacados en un país en el pasado no garantiza su seguridad”, cerró.