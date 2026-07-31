Guterres aplaude el anuncio del desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró el avance de las negociaciones anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar un acuerdo definitivo en la Franja de Gaza. La iniciativa contempla que Hamás deponga las armas y que el Ejército de Israel proceda al repliegue total de sus tropas del territorio palestino. Durante una comparecencia ante la prensa, el titular de la ONU enfatizó la urgencia de afianzar la vía diplomática para silenciar las armas de forma permanente en todos los frentes de la región.

Pese a la expectativa generada por los avances diplomáticos, la tensión volvió a manifestarse sobre el terreno tras un ataque perpetrado con un dron israelí en el centro de Gaza dejó un saldo de un muerto y varios heridos este mismo viernes, marcando la primera incursión mortal desde la oficialización del principio de entendimiento. El episodio violento se produjo en paralelo a las intensas reuniones celebradas en El Cairo entre la delegación de la milicia palestina y los equipos mediadores de Egipto, Catar y Turquía para definir los detalles operativos del desarme. "Permítanme ser claro: los enfrentamientos deben cesar en todos los frentes de la región. Deben restablecerse plenamente los derechos y libertades de navegación internacional en los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb", reclamó António Guterres.

El plan trazado por la administración de Donald Trump establece una hoja de ruta por etapas para la reestructuración política y de seguridad en el enclave. Una vez concretada la entrega de armamento por parte de Hamás, la denominada Junta de Paz asumirá la supervisión de la zona. En una primera fase, se desplegará la Fuerza de Estabilización Internacional para garantizar el orden, abriendo paso posteriormente a la instalación del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG). Esta entidad civil transitoria estará bajo la conducción del economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina, Alí Shaath, quien tendrá a su cargo la gestión administrativa y la reconstrucción del territorio devastado por los enfrentamientos.

En su mensaje, Guterres advirtió que la escalada militar no representa el único factor de riesgo para las poblaciones del norte de África y Oriente Medio. El titular del organismo internacional remarcó que la inestabilidad geopolítica coincide con el avance sin freno de la crisis climática, señalando en particular los devastadores efectos globales del fenómeno meteorológico El Niño.

Con información de EuropaPress.