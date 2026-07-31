Un periodista reveló el escandaloso motivo de por qué se fue de TN: “Me cansé de…”

Un periodista reveló el motivo de por qué decidió desvincularse de TN mediante un vivo de Instagram.

El periodista especializado en brindar las noticias del clima, José Bianco, reveló por primera vez los motivos de su desvinculación del canal TN durante una transmisión en vivo realizada en su cuenta personal de Instagram.

En ese contexto, al leer una pregunta de un seguidor sobre las personas que presentan el pronóstico del tiempo sin ser meteorólogos, explicó: “No conviene decir que no son meteorólogos. No me quiero poner policía, pero un poco da bronca que la gente crea que son meteorólogos y no lo son. Inventan pronósticos. Le hacen mal a la profesión, pero tampoco hay una ley profesional que se los impida”.

Luego agregó: “Los que no son meteorólogos, anteriormente militares, siempre pidieron que haya una ley profesional. Con este gobierno les viene bárbaro. No va a salir una ley. Más adelante, cuando se pueda, intentaremos que haya. Para que no sean ustedes los que tienen que adivinar si son meteorólogos o no”.

El motivo de por qué se fue José Bianco de TN

Luego de este descargo, el meteorólogo destacó que su relación con el equipo siempre fue buena, aunque las decisiones de algunos superiores terminaron por desgastarlo. Asimismo, decidió revelar lo que muchos querían saber y fue contundente al explicar los motivos de su renuncia al canal: “Me cansé, me cansé. Ya estaba cansado. Yo tengo la mejor con los que trabajé, con la gente al aire en el canal. Me cansé de un par de jefes”.

Publicación de José Bianco en Instagram.

Por otro lado, en la actualidad José Bianco forma parte del equipo de Perros de la Calle, en Urbana Play, donde continúa vinculado a los medios de comunicación. A la par, mantiene una fuerte presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde logró alcanzar más de ochocientos mil seguidores y además continúa aplicando su profesión al dar las noticias del clima a través de publicaciones.