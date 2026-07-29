"La Embajada recibió hoy una amenaza de bomba, que fue descartada tras una minuciosa investigación. Todo el personal se encuentra a salvo", informaron a través de redes sociales.

La Embajada de Estados Unidos fue evacuada este miércoles de manera preventiva luego de una amenaza de bomba que fue realizada a través de un llamado telefónico, según indicaron fuentes policiales a El Destape. En los alrededores de la sede diplomática —ubicada al lado del predio de La Rural— se desplegó un fuerte operativo de seguridad.

En el lugar trabajó personal de Explosivos de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA). En tanto, efectivos de la fuerza federal rodearon el edificio de la sede diplomática, lo que obligó a cortar el tránsito sobre la avenida Colombia al 4300, en el cruce con la Avenida Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

Finalmente, tras el operativo y la inspección de la Brigada de Explosivos, el resultado de la amenaza fue negativo y se descartó la presencia de artefactos explosivos. "La Embajada recibió hoy una amenaza de bomba, que fue descartada tras una minuciosa investigación. Todo el personal se encuentra a salvo", informaron a través de redes sociales.

También agradecieron "la rápida intervención y el profesionalismo de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuya respuesta permitió resolver la situación de manera segura".

¿Qué pasó en la Embajada de Estados Unidos en Argentina?

Fuentes policiales indicaron que una persona anónima se comunicó por teléfono con la Embajada estadounidense y aseguró que había "una bomba en la parte de afuera de la embajada“.

Por esta razón, la PFA se trasladó de manera inmediata al lugar para comenzar con el operativo que derivó en la evacuación preventiva del personal y el corte temporario del tránsito.