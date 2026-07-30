La UE acuerda creación de centro de rescate en el este de Libia ante aumento de salidas de migrantes

FOTO DE ARCHIVO-Sede del departamento de inmigración ilegal durante el proceso de deportación, en Bengasi

La ​Unión Europea acordó planes para establecer un Centro de Coordinación de Rescate Marítimo en Bengasi, en el ‌este de Libia, dijo ‌el jueves el embajador de la UE en Libia, Nicola Orlando, en momentos en que el bloque busca frenar las llegadas por una de las rutas migratorias más transitadas de Europa.

Libia, donde el control está dividido entre facciones rivales del oeste y del este, ha sido una ​importante ruta de ⁠tránsito para los migrantes que intentan una peligrosa travesía ‌marítima hacia Europa desde el levantamiento de ⁠2011, respaldado por la OTAN, que ⁠derrocó a Muamar el Gadafi.

"Hemos ultimado los trámites para establecer un Centro de Coordinación de Rescate Marítimo en Bengasi en ⁠el marco de la Operación IRINI, con financiación ​de Italia y Malta", dijo Orlando en ‌una publicación en X.

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El anuncio ‌se hizo tras una reunión celebrada en Roma a ⁠la que asistieron el comandante de la misión naval de la UE Operación IRINI, el contralmirante Marco Casapieri; el embajador de Malta en Italia, Daniel Azzopardi; y ​el general ‌Khairy Tamimi, secretario general del mando de las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

La UE y sus Estados miembros llevan mucho tiempo apoyando y formando a la guardia costera libia, que intercepta a los migrantes ⁠en el mar.

Si bien la UE solo reconoce oficialmente al Gobierno con sede en Trípoli, desde el año pasado ha intensificado los contactos con las autoridades del este de Libia, dado que han aumentado las salidas de migrantes desde las zonas controladas por el comandante militar Khalifa Haftar en el este ‌del país.

El centro propuesto en Bengasi ha suscitado el escrutinio de los grupos de derechos humanos, que sostienen que el refuerzo de las capacidades marítimas libias podría dar lugar a un mayor número de interceptaciones de embarcaciones de migrantes y ‌de devoluciones a Libia, donde Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos llevan mucho tiempo documentando abusos contra migrantes y ‌refugiados.

Los responsables ⁠de la UE afirman que la cooperación con las autoridades libias es necesaria para mejorar ​la seguridad marítima, combatir las redes de tráfico de personas y reducir las muertes en el mar.

Con información de Reuters