Arabia Saudita quiere una coalición internacional para proteger el tráfico en el mar Rojo: fuentes

Arabia Saudita está tratando de formar una coalición internacional para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo de los ataques de los hutíes, dijeron el miércoles dos personas al tanto de las deliberaciones.
La composición de la coalición aún no se ha concretado y se está debatiendo con decenas de países, según las fuentes.
El Centro Saudita para la Comunicación Internacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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Los hutíes, alineados con Irán, anunciaron el 20 de julio que impondrían un bloqueo naval a Arabia Saudita en el mar Rojo en respuesta a lo que describieron como un asedio saudita a Yemen, una acusación que Riad ha negado.
Desde entonces, los hutíes han dicho que lanzaron ataques contra buques sauditas en el mar Rojo.
Arabia Saudita ha respondido con ataques aéreos contra lo que, dijo, eran instalaciones militares hutíes en el puerto yemení de Hodeida.
El bloqueo ha abierto un nuevo frente contra Estados Unidos y sus aliados en la guerra contra Irán, ampliando los ataques contra tanqueros que transportan energía y otros suministros a aguas fuera del golfo Pérsico y provocando un aumento de los precios del petróleo.
Con información de Reuters