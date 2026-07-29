Paritarias UTA: cuánto cobra un chofer de colectivo en agosto 2026 y el salario que gana

Cuánto cobran los empleados de la UTA

Los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cobrarán en agosto de 2026 un nuevo aumento salarial luego de que la Secretaría de Trabajo homologara el acuerdo paritario firmado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector.

La resolución oficializa las nuevas escalas salariales para el tercer trimestre del año, incorpora una gratificación extraordinaria no remunerativa, actualiza los viáticos diarios y establece una cláusula de revisión para septiembre.

Cuánto cobra un chofer de colectivo en agosto

De acuerdo con el convenio homologado, el salario básico del personal de conducción será de:

Julio: $1.645.721,36.

$1.645.721,36. Agosto: $1.676.990,06.

Septiembre: $1.707.175,88.

El incremento también se traslada al resto de las categorías comprendidas en el convenio colectivo mediante escalas proporcionales.

Salarios con aumento en agosto

Bono y viáticos

Además del aumento sobre el salario básico, el acuerdo contempla el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 para los choferes de colectivos. El resto de las categorías percibirá un monto proporcional según la escala correspondiente.

También se actualizaron los viáticos diarios, que quedaron establecidos de la siguiente manera:

Julio: $20.000 por cada día efectivamente trabajado.

$20.000 por cada día efectivamente trabajado. Agosto: $21.000 por jornada.

$21.000 por jornada. Septiembre: $22.000 por jornada.

Estos importes se abonarán únicamente por los días efectivamente trabajados. Con la homologación de la Secretaría de Trabajo, el acuerdo adquiere plena vigencia y las empresas de transporte de pasajeros del AMBA deberán aplicar las nuevas escalas salariales y el resto de las condiciones pactadas entre las partes. El convenio alcanza a los trabajadores de los servicios urbanos y suburbanos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Habrá una nueva revisión en septiembre

Como parte del entendimiento, la UTA y las cámaras empresarias acordaron volver a reunirse durante septiembre para analizar la evolución de la inflación, los costos del sector y la situación económica del transporte. En ese encuentro evaluarán la posibilidad de acordar una nueva actualización salarial para los últimos meses de 2026, en función de la evolución de las variables económicas.

Cuánto cobran los choferes de colectivos

Los principales puntos del acuerdo

La paritaria homologada establece:

Salario básico del personal de conducción de $1.676.990,06 desde agosto.

desde agosto. Gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 para los choferes.

para los choferes. Actualización de los viáticos diarios a $21.000 durante agosto.

durante agosto. Incrementos salariales escalonados para julio, agosto y septiembre.

Cláusula de revisión con una nueva negociación prevista para septiembre de 2026.

Con la oficialización del acuerdo, queda desactivada la posibilidad de medidas de fuerza anunciadas por la UTA semanas atrás y se garantiza la aplicación de las nuevas condiciones salariales para los trabajadores del transporte automotor de pasajeros del AMBA durante el tercer trimestre del año.