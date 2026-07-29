Mi pobre angelito tendría una nueva película con Macaulay Culkin: revelan la idea que presentó a Disney

Macaulay Culkin quiere volver a Mi pobre angelito.

Macaulay Culkin alcanzó su pico de fama en la década de los '90, interpretando al pequeño Kevin McCallister en Mi pobre angelito y su secuela. Ahora, el actor que supo reinventarse tras luchar contra sus demonios habría presentado un proyecto para relanzar la película y Disney habría dado luz verde: de qué se trata la nueva idea para revivir el clásico navideño.

El periodista Matt Belloni aseguró en su reciente paso por el podcast The Town haber escuchado hace unos días que Culkin presentó una idea para una nueva película de Mi pobre angelito en los estudios de Disney. Al parecer la propuesta del actor despertó un verdadero entusiasmo entre los responsables de la compañía. "Le están ofreciendo otra película. Es decir, podría sacar adelante un proyecto personal si a cambio también hace otra de Mi pobre angelito. Y además tienen una buena idea", afirmó Belloni.

"He hablado con personas que conocen la propuesta y aseguran que es una muy buena idea para relanzar Mi pobre angelito con Macaulay Culkin", añadió y aunque no entró en detalles sobre la idea del actor sí destacó que Mi pobre angelito sigue siendo "una de las sagas más vistas en streaming durante las Navidades", por lo que un reinicio podría convertirse en un éxito "gigantesco".

Qué dijo Macaulay Culkin sobre el regreso de Mi pobre angelito

Culkin ya dejó caer el año pasado que no descartaba retomar el papel de Kevin McCallister e incluso admitió que ya tenía una idea sobre cómo podría funcionar una nueva secuela. "Sería viudo o estaría divorciado. Estaría criando a un hijo y volcado en el trabajo sin prestarle la atención que necesita. Él acabaría harto de mí y entonces me quedaría fuera de casa. Mi hijo no me dejaría entrar... y sería él quien me tendería las trampas", explicó a Variety.