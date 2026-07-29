Cuál es la velocidad máxima y la mínima en rutas y autopistas permitidas en Argentina

Viajar por una ruta o una autopista implica mucho más que mantener una velocidad constante. Cada tipo de camino tiene límites específicos establecidos por la legislación argentina y respetarlos resulta fundamental para garantizar la seguridad de todos los usuarios. Superar la velocidad máxima puede provocar siniestros de gran gravedad, pero circular demasiado despacio también representa un riesgo al generar diferencias importantes con el resto del tránsito.

En las rutas convencionales, donde ambos sentidos de circulación suelen compartir la misma calzada, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que los automóviles, motocicletas y camionetas pueden circular hasta 110 km/h. Al mismo tiempo, fija una velocidad mínima de 40 km/h, excepto para vehículos especiales o maquinarias que, por sus características, no puedan alcanzar ese valor.

La situación cambia en las autopistas, donde los sentidos de circulación están separados físicamente y no existen cruces a nivel. Gracias a su diseño, que ofrece mayor seguridad y menor posibilidad de choques frontales, los autos y motocicletas pueden alcanzar una velocidad máxima de 130 km/h. Sin embargo, también existe un límite inferior: la velocidad mínima es equivalente a la mitad de la máxima permitida para cada vehículo. En el caso de un automóvil, eso significa que no debería circular por debajo de los 65 km/h, salvo situaciones excepcionales de tránsito o emergencia.

La normativa también contempla distintos límites para los vehículos de mayor porte. En rutas, los ómnibus y casas rodantes motorizadas tienen una velocidad máxima de 90 km/h, mientras que los camiones y los transportes de sustancias peligrosas no pueden superar los 80 km/h. En autopistas esos valores máximos se mantienen, aunque la velocidad mínima también pasa a ser la mitad del límite correspondiente para cada categoría.

Más allá de los valores generales, la cartelería siempre tiene prioridad. Es habitual encontrar sectores con límites reducidos por curvas pronunciadas, puentes, obras, cruces ferroviarios, accesos a ciudades o zonas de alta circulación. En esos casos, el conductor está obligado a respetar la velocidad indicada aunque sea inferior a la establecida por la ley.

Otro aspecto importante es que la velocidad máxima no significa que siempre sea seguro circular a ese ritmo. La legislación exige mantener una velocidad precautoria, es decir, aquella que permita conservar el control del vehículo en función de las condiciones del camino. Si llueve, hay niebla, viento fuerte, pavimento deteriorado o tránsito intenso, el conductor debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo que circula adelante.

Los especialistas en seguridad vial coinciden en que la velocidad influye directamente en la gravedad de un impacto. A mayor velocidad, aumenta la distancia de frenado y disminuye el tiempo disponible para reaccionar ante cualquier imprevisto. Incluso una diferencia de apenas 10 o 20 km/h puede modificar por completo las consecuencias de un accidente.

Respetar tanto la velocidad máxima como la mínima no es solamente una obligación legal. Es una de las herramientas más importantes para lograr un tránsito ordenado, reducir los adelantamientos riesgosos y proteger la vida de quienes viajan por las rutas y autopistas argentinas.