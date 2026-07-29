Paritarias UOM: cuánto cobran en agosto 2026 y últimas noticias de la negociación salarial

Salarios en negociación en agosto

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) continúa negociando una nueva recomposición salarial con las cámaras empresarias, aunque hasta el momento no logró cerrar un acuerdo para actualizar los sueldos de los trabajadores del sector.

Ante la falta de consenso antes del cierre de las liquidaciones, los metalúrgicos percibirán los salarios de agosto de 2026 con las mismas escalas que rigieron durante julio, mientras las partes mantienen abiertas las conversaciones para definir un nuevo incremento.

Las negociaciones se reactivaron en los últimos días luego de que las cámaras empresarias presentaran una propuesta de actualización salarial. Sin embargo, desde la conducción de la UOM consideraron que la oferta aún resulta insuficiente y las conversaciones continúan sin un entendimiento definitivo.

En caso de alcanzarse un acuerdo en las próximas semanas, las partes deberán definir desde qué fecha comenzará a aplicarse el aumento y si incluirá algún mecanismo de compensación por el período transcurrido sin actualización salarial.

Metalúrgicos con aumento

Salarios 2026: cuánto cobran los trabajadores de la UOM en agosto

Mientras continúa la negociación, permanecen vigentes las escalas salariales establecidas en la última revisión paritaria.

Personal jornalizado – Rama 17

Ingresante: $4.313,43 por hora .

. Operario Calificado: $4.672,74 por hora .

. Medio Oficial: $5.036,08 por hora .

. Operario Especializado: $5.387,45 por hora .

. Operario Especializado Múltiple: $5.695,63 por hora .

. Oficial: $5.958,84 por hora .

. Oficial Múltiple / Oficial Superior CNC: $6.418,60 por hora .

. Oficial Múltiple Superior CNC: $6.868,42 por hora.

Personal mensualizado – Rama 17

Administrativo de 1°: $833.257,48 .

. Administrativo de 2°: $897.621,29 .

. Administrativo de 3°: $1.036.577,73 .

. Administrativo de 4°: $1.166.170,85.

Estas escalas continuarán vigentes hasta que la UOM y las cámaras empresarias firmen un nuevo acuerdo paritario.

Cuánto cobran los metalúrgicos y cómo está la paritaria

La negociación permanece abierta y las partes mantienen el diálogo para intentar alcanzar una actualización salarial durante las próximas semanas. El principal objetivo de la discusión es definir una recomposición que permita actualizar los salarios frente a la inflación y establecer las nuevas escalas para el segundo semestre de 2026.

Hasta que eso ocurra, los trabajadores metalúrgicos seguirán cobrando con los valores fijados en la última revisión paritaria.

Metalúrgicos de Río Grande aceptaron un aumento del 4,5%, pero la UOM mantiene el estado de alerta

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande aprobó el acuerdo salarial alcanzado con las empresas del sector para la paritaria 2025-2026. El entendimiento establece un incremento del 4,5% retroactivo a abril, aunque el gremio resolvió mantener las medidas de seguimiento del conflicto y continuar con los reclamos por una nueva recomposición salarial.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante el Congreso de Delegados, donde también se ratificó la continuidad del estado de sesión permanente y la realización de asambleas en las distintas plantas industriales. El convenio firmado dispone que las empresas agrupadas en AFARTE y el Grupo Mirgor deberán liquidar las diferencias salariales generadas por el aumento dentro de los cuatro días hábiles posteriores a la aprobación del acuerdo.

El pago incluirá tanto el retroactivo correspondiente a los haberes de abril como los adicionales alcanzados por la actualización salarial.