Eduardo Feinmann estalló contra Cristina Kirchner tras su reclamo por la inhabilitación perpetua en vivo.

Cristina Fernández de Kirchner planea participar de la próxima contienda electoral y se presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para reclamar por la inhabilitación perpetua. En ese sentido, Eduardo Feinmann lanzó duras críticas al aire sobre este hecho.

La ex presidenta anunció esto el miércoles 29 de julio, para levantar así la prohibición que tiene a candidatearse para cargos electorales, a partir de la sentencia en la causa Vialidad.

Cristina Kirchner en el juicio Vialidad

En ese sentido, durante una transmisión en vivo de A24, Feinmann expresó: “Quiero que le quede bien claro al pueblo argentino, esto que van a ir a buscar no es vinculante ni para la corte, ni para la justicia, ni para el estado argentino”. Luego agregó: “Para que pudiera volver a ser candidata tendría que ocurrir alguno de estos dos escenarios: que algún tribunal argentino dejará sin efecto o revisará la condena o la inhabilitación y ahí ya estas hablando de la suprema corte”.

Cristina Kirchner reclamó por la inhabilitación perpetua ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

Durante la conferencia de prensa, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, explicó que la estrategia de acudir a organismos internacionales es porque, con el rechazo de la Corte de un recurso de queja, considera clausurada la posibilidad de accionar en el ámbito judicial local.

Asimismo, los abogados anunciaron que en la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pidió que se suspenda la inhabilitación para presentarse como candidata, que se revisen las condiciones de la prisión domiciliaria y que se integre “de manera inmediata” la Corte Suprema con el total de los miembros.

Por su parte, durante la ronda de periodistas, el abogado brasileño Rafael Valim señaló: “La comunicación individual presentada ante la ONU no es una agresión al Estado argentino sino que es un mecanismo jurídico previsto en la Constitución. No queremos un tratamiento de excepción. Queremos que una ciudadana argentina sea tratada como corresponde”.