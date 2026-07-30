Se levantó el paro en Catamarca: acuerdo salarial entre la UTA y las empresas de transporte

La amenaza de un nuevo paro del transporte público por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Catamarca-La Rioja quedó desactivada este jueves luego de que representantes del gremio y las empresas prestatarias del servicio alcanzaran un acuerdo salarial durante una reunión convocada por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte.

La conducción de la UTA local informó mediante un comunicado que durante los últimos meses mantuvo una postura orientada a preservar la continuidad del servicio y priorizar la comunicación con las empresas. Sin embargo, sostuvo que la falta de respuestas terminó por cerrar cualquier margen para continuar negociando sin adoptar medidas de fuerza.

Tras dar por agotadas todas las instancias de diálogo, confirmó un paro que iba a comenzar este miércoles 29 de julio. No obstante, el gremio de transporte público decidió suspender la medida de fuerza a la espera de una reunión prometida por las autoridades.

Según detalló El Esquiú, el encuentro se desarrolló este jueves, donde las partes alcanzaron un entendimiento sobre la actualización de las escalas salariales. El acuerdo lleva tranquilidad a miles de usuarios que diariamente dependen del servicio para trasladarse a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos, centros de salud y realizar distintos trámites.

Desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte destacaron el resultado de la mesa de negociación. Por su parte, tanto los representantes de la UTA como de las empresas de transporte valoraron la predisposición demostrada durante las conversaciones, que permitió arribar a una solución consensuada sin afectar a los catamarqueños.

Paro de colectivos: qué va a pasar en CABA y el Conurbano

Las amenazas de medidas de fuerza en el AMBA se atenuaron con el nuevo aumento salarial dispuesto para los próximos tres meses. Luego de los reclamos de los sindicatos por mayor aumento salarial y ante el posible nuevo paro de casi todas las líneas de colectivo que transitan el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, la UTA y las cámaras empresarias del transporte acordaron el miércoles pasado una actualización salarial para julio, agosto y septiembre.

En concreto, se contempló una suba total del 10,5%, que se abonará en forma escalonada: un 6,5% en julio, que eleva el salario básico a $1.645.721; un 1,9% en agosto; y un 1,8% en septiembre, con lo que el haber mínimo alcanzará los $1.707.175.

El entendimiento también incluye una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000, que se abonará de manera proporcional al resto de las categorías y al tiempo efectivamente trabajado. Asimismo, se acordó una actualización de los viáticos diarios, que serán de $20.000 desde julio, $21.000 a partir de agosto y $22.000 desde septiembre por cada jornada efectivamente trabajada.

Según informó la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, las partes volverán a reunirse durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas. De esta manera, el horizonte de conflicto entre choferes y cámaras empresarias se diluye y recién la tensión volvería para los últimos dos meses del año.