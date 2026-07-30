El encuentro había sido reprogramado y finalmente se llevará a cabo durante el primer fin de semana de agosto.

Los amantes de los sabores tradicionales tendrán una nueva cita en la provincia de Buenos Aires. El 1 y 2 de agosto, la localidad de Tapalqué será sede de una nueva edición de la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente, un evento con entrada libre y gratuita que reunirá gastronomía, espectáculos en vivo, feria de emprendedores y propuestas para toda la familia en plena temporada de vacaciones de invierno.

La celebración se desarrollará desde las 12 en la Plaza Adolfo Alsina y es organizada por Expo Arte & Sabores junto con la Municipalidad de Tapalqué. El encuentro había sido reprogramado y finalmente se llevará a cabo durante el primer fin de semana de agosto.

¿Cómo será la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente?

Durante las dos jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer puestos gastronómicos con pastelitos artesanales, chocolate caliente y otras comidas típicas de invierno. Además, habrá espectáculos musicales, presentaciones artísticas, feria de artesanos y emprendedores, actividades recreativas y propuestas pensadas para todas las edades.

Uno de los principales atractivos será el concurso de pastelitos, en el que elaboradores locales buscarán quedarse con el reconocimiento a la mejor preparación. El evento también apunta a promover la producción regional y las tradiciones gastronómicas bonaerenses.

Tapalqué se encuentra a unos 273 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la fiesta también se presenta como una alternativa para una escapada de fin de semana. Quienes visiten la localidad podrán aprovechar para conocer las Termas de Tapalqué, el balneario sobre el arroyo, la costanera, el Museo y Conservatorio Municipal y otros atractivos turísticos del distrito.

El intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, destacó la importancia de este tipo de celebraciones para impulsar el turismo y fortalecer la actividad de emprendedores e instituciones locales, que participan de la organización y de los distintos espacios gastronómicos del evento.

¿Cómo llegar a Tapalqué desde la Ciudad de Buenos Aires?

Tapalqué se encuentra a unos 270 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En auto demanda aproximadamente 3 horas y 15 minutos, dependiendo del tránsito. Para llegar, se debe tomar la Autopista Riccheri hasta Cañuelas y luego continuar por la Ruta Nacional 205 hasta Saladillo. Desde allí, el recorrido sigue por la Ruta Provincial 51, que conduce directamente a la localidad bonaerense.