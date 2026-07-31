La fuerte denuncia del ex de Fátima Florez contra ella: "Decepcionado"

El ex de Fátima Florez rompió el silencio.

Norberto Marcos, el empresario artístico que compartió más de dos décadas de relación con Fátima Florez, protagonizó un momento de fuerte impacto en LAM al hablar sobre el final de su vínculo con la humorista. Visiblemente conmovido, el productor rompió en llanto en pleno móvil y reconoció sentirse "decepcionado" por cómo se dio el cierre de esa etapa.

Un relato que sorprendió en el estudio

Marcos recordó un episodio puntual de la vida de Fátima Florez que, según explicó, marcó un quiebre familiar profundo para la actriz. "Ella fue a su casa, como lo más natural del mundo, y se encontró que su casa no estaba más", relató el productor, visiblemente afectado. Según su versión, en ese momento la humorista atravesó una ruptura total del núcleo familiar: "Su mamá se había ido con una persona, que su padre se había ido con otra persona, que su hermana se había ido con el padre, y ella no tenía dónde vivir", detalló.

El ex de Fátima Florez se refirió al departamento que dejó a sus nombre.

El gesto que reveló Norberto Marcos

En medio del relato, Marcos contó cómo decidió acompañarla en ese momento de mayor vulnerabilidad. "En virtud de todas esas cosas que pasó, Fátima, cuando nosotros compramos la primer casa, que fue ese departamento, yo se lo puse a nombre de ella", confesó entre sollozos, visiblemente movilizado por el recuerdo.

"¿Esto es lo que te decepciona hoy?"

Ángel de Brito, que condujo el móvil, notó la angustia de Marcos y decidió indagar más sobre el origen de esa emoción. "¿Esto es lo que te decepciona hoy?", le preguntó directamente. Con la voz entrecortada, el productor respondió sin dudar: "Sí, claro". Antes de cerrar la nota, De Brito dejó una reflexión que quedó flotando en el estudio sobre la magnitud de lo que Marcos había compartido.

"Me parece que hay un montón de cosas del vínculo de ustedes que no conocíamos, por lo menos. Como esta, la verdad, yo esta nunca la había escuchado", señaló el conductor, remarcando lo inédito del testimonio.

El móvil dejó en evidencia que, más allá de los años transcurridos, la relación entre Norberto Marcos y Fátima Florez todavía guarda capítulos que recién ahora empiezan a conocerse públicamente. La escena generó fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios remarcaron la sinceridad del relato y el peso emocional que todavía conserva ese vínculo para el propio Marcos, más de dos décadas después de haberlo iniciado junto a la humorista.