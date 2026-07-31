Prohíben a Massive Attack volver a actuar en Singapur por mostrar bandera palestina en un concierto

FOTO DE ARCHIVO: Massive Attack actúa en el festival Open'er en Gdynia.

​Dos miembros de Massive Attack recibieron severas advertencias y se les prohibió volver a entrar ‌en Singapur, después ‌de que la banda británica concluyó una actuación el miércoles ondeando la bandera palestina, informaron medios locales.

Las autoridades dijeron que se está investigando a la banda por sus "actos de apoyo a una causa política y por desplegar una bandera extranjera" durante el ​concierto, según reportes ⁠de medios de comunicación.

La Autoridad de Desarrollo ‌de Medios e Información (IMDA) también señaló que ⁠está investigando el posible incumplimiento ⁠de varias condiciones de la licencia y que tomará "las medidas necesarias" una vez concluida la investigación.

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Singapur no permite ⁠la exhibición pública de emblemas nacionales ​extranjeros sin un permiso o una ‌exención, y la bandera palestina ‌es un tema especialmente delicado por la ⁠guerra en Gaza y la población musulmana de Singapur.

En 2023, el Ministerio del Interior señaló: "El actual conflicto entre Israel y Hamás es un tema ​delicado. Dada ‌la gran sensibilidad que suscita, recomendamos evitar la exhibición pública y el uso de artículos relacionados con el conflicto".

"La paz y la armonía entre las diferentes razas ⁠y religiones en Singapur no deben darse por sentadas, y no debemos permitir que los acontecimientos que tienen lugar en el exterior afecten a la paz y armonía que tenemos en Singapur".

La población residente de Singapur es 74% china, 13,6% malaya y 9% ‌india, mientras que un 3,3% se clasifica como "otros". Alrededor del 15% de los habitantes son musulmanes.

Massive Attack, formado en 1998 en Bristol, en el oeste de Inglaterra, es conocido por sus posturas políticas sin ‌tapujos. En los videos que proyecta durante sus conciertos se ponen de relieve conflictos que van desde la ‌guerra de ⁠Estados Unidos e Israel contra Irán hasta Sudán, Gaza y Ucrania.

Ni el organizador ​del concierto, Lushington, ni el grupo respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters