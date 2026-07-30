Revelan la verdad de la separación entre Franco Colapinto y Maia Reficco: "Es realmente por..."

La verdad detrás de la separación de Colapinto.

Franco Colapinto y Maia Reficco confirmaron su separación semanas atrás, pero recién ahora trascendieron los motivos reales detrás de la ruptura. Este jueves, Gustavo Méndez brindó detalles en La mañana con Moria y despejó las dudas sobre qué fue lo que realmente terminó por distanciar al piloto de Alpine y a la actriz.

Cómo eran las cosas antes de la ruptura

El periodista recordó el inicio formal de la relación: "En marzo contamos que estaban de novios Franco Colapinto y Maia Reficco. Había sido la presentación oficial con familiares de un lado y del otro", afirmó en eltrece. Según explicó, el vínculo ya venía atravesando tensiones desde hacía algunas semanas, aunque la pareja optó por mantener bajo perfil mientras él cumplía con sus compromisos deportivos en Europa.

Colapinto y Maia Reficco ya no están juntos.

Méndez ubicó el quiebre en el momento del Road Show de la Fórmula 1 en Buenos Aires: "Hasta ese momento venía tensa la cuestión, pero ella se había ido a Madrid y había aplazado ciertos compromisos", sostuvo. Sin embargo, fue claro en aclarar que la tensión no tenía que ver con un desgaste afectivo entre ellos: "No venía tenso por el cariño que se tenían ellos, sino por lo que hay alrededor de ellos. La familia y todo el entorno".

El peso de la Fórmula 1 en la vida privada

El comunicador apuntó directamente a la exposición que implica correr en la máxima categoría: "Todo lo que él haga en sus redes sociales y en su vida privada está supervisado por Alpine y por la Fórmula 1. La Fórmula 1 es como la monarquía, te miden hasta con quién salís". Mientras tanto, Reficco sostiene una agenda propia cada vez más intensa, con proyectos que incluyen una película junto a Eva Longoria y producciones para Netflix.

¿Por qué se separaron Franco Colapinto y Maia Reficco?

"Ella fue aplazando muchos compromisos. Vive entre Nueva York y Madrid, pero ya no puede dejar su carrera para acompañarlo", contó Méndez, y fue categórico al descartar versiones de infidelidad: "No hay terceros en discordia. Es realmente por el calendario que tienen ellos, por las presiones y porque los dos están creciendo muchísimo en sus carreras".

Pese a la ruptura, el periodista dejó una puerta abierta: "Lo que me dijeron es que, atención, no es definitiva. Tal vez a fin de año o en unos próximos meses se vuelvan a encontrar", reveló, dejando picando la chance de un regreso entre el piloto y la actriz.