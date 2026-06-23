Capitán de Senegal, Koulibaly, reconoce sus errores ante Noruega en Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo I - Noruega vs Senegal

El capitán de Senegal, Kalidou Koulibaly, reconoció haber cometido errores clave en la derrota de ‌su equipo ante Noruega ‌el lunes, en la fase de grupos del Mundial, lo que ha dejado a la selección africana en peligro de quedar eliminada prematuramente.

Los errores de Koulibaly permitieron a Noruega imponerse por 3-2 y sellar su pase a la siguiente ronda junto a Francia, mientras ​que Senegal, que ⁠antes del torneo había sido considerado un fuerte tapado, aún no ‌ha sumado ningún punto y debe ganar ⁠su partido frente a Irak ⁠en Toronto el viernes si quiere tener alguna posibilidad de ser uno de los mejores terceros.

"Al más alto nivel, ⁠el fútbol se decide por los detalles. El ​equipo que comete menos errores gana. Hoy ‌he cometido muchos errores y ‌es una verdadera lástima", dijo Koulibaly a los ⁠periodistas tras el partido. "El nivel en el Mundial es muy alto, así que no hay margen para el error. Cometimos demasiados errores como para tener alguna ​posibilidad de ‌ganar el partido".

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Koulibaly calculó mal un despeje y el portero Edouard Mendy no pudo detener el potente disparo del suplente Marcus Pedersen, que dio la ventaja a Noruega poco antes del ⁠descanso.

El defensor de 35 años, cuya titularidad se había puesto en duda tras la derrota ante Francia en su primer partido del Grupo I, también fue responsable de los dos goles de Erling Haaland en la segunda parte.

A pesar de la letanía de errores defensivos, Senegal se mostró en ‌ocasiones peligroso al contraataque, e Ismaila Sarr recortó la diferencia con dos goles, incluido uno en el tiempo de descuento.

"Remontar un partido es muy difícil. Sin embargo, mentalmente, el equipo reaccionó bien. A pesar de los contratiempos, hubo un ‌estallido de energía y los jugadores hicieron todo lo posible por intentar asegurar un empate, pero no lo conseguimos. Hay ‌que creer ⁠hasta el final", añadió Koulibaly, quien fue sustituido en el minuto 72.

"Ahora tenemos que creer ​hasta el final. Vamos a disputar un partido importante ante Irak e intentaremos ganar", dijo el capitán.

(Texto de Mark Gleeson, desde Atlanta; edición en Español de Manuel Farías)