Agencias de EEUU se han incautado de más de 300 drones cerca de las sedes del Mundial: TSA

FOTO ARCHIVO-Aficionados de Estados Unidos fuera del estadio después del partido entre EEUU y Australia

Las agencias estadounidenses se han incautado de más de 300 drones cerca ‌de las sedes ‌de la Copa del Mundo de la FIFA desde que comenzó el torneo el 11 de junio, según informó el martes la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Los días de partido están prohibidas todas las ​operaciones aéreas, incluidos ⁠los drones, en un radio de ‌5,5 kilómetros y hasta algo más ⁠de 900 metros sobre ⁠el nivel del suelo en torno a los estadios, salvo que cuenten con autorización específica ⁠de los controladores aéreos.

La oficina local del ​FBI en Miami informó de ‌que había impuesto multas ‌a 49 operadores de drones por vuelos ⁠no autorizados y se había incautado de 54 drones en Florida.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) ha prohibido que los drones ​sobrevuelen los ‌partidos y las concentraciones de aficionados relacionadas con ellos en todo Estados Unidos.

En las concentraciones de aficionados, los drones están prohibidos en un radio ⁠de casi 2 kms y hasta una altura de 300 metros sobre el nivel del suelo.

La FAA ha señalado que los operadores de drones que entren en el espacio aéreo restringido sin autorización pueden enfrentar multas de hasta ‌100.000 dólares, además de cargos penales y la confiscación de su dron. El FBI también tiene equipos desplegados en torno a los estadios para detectar e inutilizar drones no autorizados.

El ‌año pasado, el presidente Donald Trump firmó un decreto ejecutivo para reforzar las defensas de Estados ‌Unidos contra ⁠los drones que supongan una amenaza, y el Departamento de Seguridad Nacional ​instaló nuevos sistemas de defensa contra drones en la frontera entre Estados Unidos y México, en Texas.

(Editado en español por Carlos Serrano)