El 82% de los tucumanos advierte que su situación económica empeoró con el gobierno de Javier Milei

El malestar económico y el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei crecieron en Tucumán, según una reciente encuesta realizada por la consultora Hugo Haime & Asociados. El 82% de los tucumanos considera que la situación económica del país mejoró poco o nada desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, así como tampoco percibieron mejoras significativas en la economía de su propio hogar. Bajo este escenario, la figura del gobernador Osvaldo Jaldo se mantiene como una de las que más aceptación genera en la provincia de Tucumán de cara a las elecciones del 2027.

La encuesta refleja que el malestar económico se concentra principalmente sobre la figura del presidente Javier Milei y las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. El 58% de los consultados desaprueba la gestión presidencial, mientras que el 59% considera necesario modificar el rumbo económico del país. En contraste, el gobernador Osvaldo Jaldo mantiene niveles de aprobación cercanos al 55%, incluso entre sectores que respaldan al Presidente. Según el relevamiento, los indicadores positivos para el mandatario tucumano se mantienen en torno al 40% entre quienes expresan apoyo a Milei.

La diferencia también se observa en el terreno electoral: ante una eventual elección para gobernador, el peronismo alcanza una intención de voto del 42,3%, mientras que La Libertad Avanza obtiene el 30,4% y la Unión Cívica Radical el 8,3%.

Cuando la consulta se traslada a nombres propios, la fórmula integrada por Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo reúne el 46,6% de las preferencias, frente al 29% que obtendrían Lisandro Catalán y Federico Pelli, representantes de La Libertad Avanza. Más atrás aparecen Roberto Sánchez y Mariano Campero, con el 14,1%, representando a la UCR.

El estudio, realizado entre el 5 y el 16 de junio sobre 800 casos en toda la provincia, muestra además un fuerte deterioro del humor social. El 41% de los encuestados considera que la población se encuentra “con bronca”, mientras que otro 38% la percibe “triste y desanimada”. Apenas el 18% cree que los tucumanos están “contentos y esperanzados”.

Los resultados sugieren que la crisis económica continúa siendo el principal factor que condiciona la percepción ciudadana. La combinación de inflación acumulada, pérdida del poder adquisitivo y caída de la actividad económica aparece como el telón de fondo de una sociedad que mayoritariamente no observa mejoras en su situación cotidiana.

Sin embargo, ese malestar no parece trasladarse de manera automática al plano provincial. La gestión de Jaldo conserva niveles de aprobación superiores a los del Gobierno nacional y mantiene una base de apoyo significativa. De hecho, el 54% de los consultados se define como adherente al gobierno provincial, mientras que el 38% se considera opositor.

El llamado de Jaldo a la unidad

Durante el el Tedeum realizado en homenaje al 216 aniversario de la Revolución de Mayo, el gobernador Osvaldo Jaldo pidió fortalecer el diálogo institucional y la cooperación para enfrentar las dificultades que atraviesan muchas familias argentinas. “Hoy no hay lugar para la grieta ni para las divisiones. Más que nunca, los argentinos tenemos que estar juntos”, afirmó durante la ceremonia oficial realizada en la capital tucumana.

Durante la homilía, Roberto José Ferrari llamó a recuperar los valores fundacionales de la Patria y advirtió sobre las situaciones de vulnerabilidad social que atraviesan distintos sectores de la sociedad. En ese marco, mencionó especialmente a jubilados, estudiantes universitarios, personas con discapacidad y familias afectadas por la crisis económica.

“Hoy en nuestra Patria hay gritos que a algunos les molestan: el grito de los jubilados, de los universitarios, de las personas con discapacidad, de los enfermos y de quienes no ven un futuro porque la vida los acorraló al costado del camino”, expresó el religioso durante su mensaje.

El obispo auxiliar también remarcó la importancia del diálogo como herramienta para construir consensos y superar diferencias. “No somos enemigos; podemos ser adversarios, pero nunca enemigos, y menos en nuestra Patria. Aquí nos necesitamos todos; nadie es descartable”, sostuvo.