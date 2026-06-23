Una retroexcavadora sembró el caos en Entre Ríos: siete autos destruidos y dos heridos

Un insólito episodio ocurrió este lunes por la tarde en un barrio de Concordia, provincia de Entre Ríos, tras el aplastante triunfo de la Selección Argentina contra Austria en la Copa del Mundo. El hecho involucró una máquina de construcción y siete autos que registraron numerosos daños luego de que un hombre en estado de ebriedad los impactara con el vehículo de gran porte.

El operario de 47 años, al mando de una retroexcavadora perteneciente a una empresa privada, ingresó a la ciudad desde la Ruta Provincial N° 4 y comenzó una trayectoria errática que sembró el caos a su paso. El test de alcoholemia posterior confirmó que circulaba con 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente lo permitido y que evidencia el alto grado de intoxicación del conductor.

La secuencia se inició sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento, donde la cargadora embistió un Fiat Siena blanco y le provocó daños de consideración. Sin frenar, el conductor continuó su marcha y metros después golpeó un Renault negro estacionado sobre la misma arteria.

La recorrida continuó por distintas calles hasta llegar a Presidente Illia, en inmediaciones del barrio El Silencio, donde otras dos camionetas estacionadas recibieron el impacto de la máquina. Durante todo ese trayecto, los vecinos comenzaron a llamar a los servicios de emergencias ante la trayectoria errática de la máquina; llamados que se multiplicaron a medida que el operario avanzaba sin control.

La reconstrucción de la secuencia

El comisario inspector José María Rosatelli, jefe departamental de Concordia, reconstruyó la secuencia en declaraciones a la prensa. "Al llegar a la zona del hipódromo colisiona una camioneta que estaba en el mismo sentido de circulación que la máquina vial. Al chocar y levantarla con su pala, la hace cambiar de mano. Unos 800 metros más adelante colisiona otra camioneta que estaba en un semáforo", detalló el funcionario.

El recorrido del conductor continuó unos cuantos metros más y, luego de tomar una mano hacia la izquierda, chocó nuevamente. "Previo a detenerse colisiona otros cuatro vehículos estacionados", relataron las fuentes policiales.

El personal policial tomó conocimiento del hecho cuando la cargadora ingresó por Presidente Illia e inició de inmediato las maniobras para interceptarla. A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no hubo heridos graves. Las personas con lesiones fueron trasladadas al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se estableció que ninguna presentaba riesgo de vida, lo que aportó tranquilidad a los familiares y vecinos que siguieron el operativo con preocupación.

Daños materiales y consecuencias legales

En cuanto a los daños materiales, tres de los siete vehículos involucrados sufrieron desperfectos casi totales como consecuencia de la violencia de los impactos, mientras que los cuatro restantes registraron daños parciales, principalmente en sus laterales.

El video del incidente, que circuló rápidamente en redes sociales, muestra el desastre provocado por el operario y la peligrosidad de sus actos. El impacto dejó importantes daños materiales y personas heridas que debieron ser asistidas por personal médico, aunque afortunadamente ninguna de las lesiones revestía gravedad.

El conductor quedó detenido y la Justicia avanza en las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales del hombre y los motivos por los cuales actuó de esa manera. El insólito episodio generó conmoción en la comunidad de Concordia, donde los vecinos aún no salen del asombro por la peligrosa maniobra del operario, que pudo haber terminado en una tragedia de mayores proporciones.

El caso pone en evidencia una vez más los riesgos de conducir en estado de ebriedad, especialmente cuando se trata de vehículos de gran porte que pueden causar daños irreparables.