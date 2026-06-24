Campaña de invierno: Formosa intensifica la vacunación antigripal y la inmunización contra enfermedades respiratorias

Con el inicio del invierno y el aumento de la circulación de virus respiratorios, el Gobierno de Formosa reforzó el llamado a las personas que integran los grupos de riesgo para que se apliquen la vacuna antigripal y completen los esquemas de inmunización correspondientes. La provincia dispone de dosis en hospitales y centros de salud de toda la geografía provincial, por lo que quienes aún no recibieron la vacuna pueden acercarse con su DNI al establecimiento más cercano para acceder gratuitamente a la inmunización.

La vacunación constituye la principal herramienta para prevenir complicaciones asociadas a la gripe y otras enfermedades respiratorias que suelen incrementarse durante los meses más fríos del año, aseguró en diálogo con Agenfor el director de Medicina Preventiva y Prestaciones Especiales, Manuel Cáceres.

"Las personas de riesgo tienen que estar preparadas para enfrentar el invierno y la mejor manera es estar vacunados contra la gripe. Y, además, tener siempre completos los esquemas de todas las vacunas que están incluidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones", afirmó.

Una herramienta clave para prevenir complicaciones

El funcionario explicó que durante el otoño ya se registró una importante circulación de enfermedades respiratorias, situación que suele intensificarse con la llegada del invierno debido a las bajas temperaturas. “Es de esperarse que, en el invierno, cuando los días son todavía de temperaturas más bajas, esas patologías aumenten su desarrollo y una de las barreras fundamentales es la vacunación para estar protegidos y evitar complicaciones a futuro”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que la vacuna antigripal debe aplicarse todos los años en las personas consideradas de riesgo. Entre ellas se encuentran las embarazadas, las puérperas que no recibieron la dosis durante el embarazo, niñas y niños de entre seis meses y dos años, adultos mayores de 65 años, personas de entre dos y 64 años con enfermedades de base, personal de salud y trabajadores considerados estratégicos.

Vacunas disponibles en toda la provincia

Cáceres destacó que Formosa garantiza la disponibilidad de la vacuna antigripal en toda la red pública de salud, tanto en la ciudad capital como en el interior provincial. Asimismo, recordó que la dosis puede aplicarse simultáneamente con otras vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Inmunizaciones.

“Pueden aprovechar para completar los esquemas con las dosis que les faltan en ese mismo momento que van a vacunarse contra la gripe”, señaló. La campaña antigripal 2026 comenzó en marzo y tiene como objetivo disminuir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y fallecimientos asociados al virus influenza en las poblaciones más vulnerables.

Protección para embarazadas y recién nacidos

El especialista también hizo hincapié en la importancia de que las embarazadas completen la inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una herramienta fundamental para proteger a los bebés durante sus primeros meses de vida.

Según explicó, esta vacuna debe aplicarse entre las semanas 32 y 36 de gestación para que la madre transfiera anticuerpos al bebé a través de la placenta. “De esta manera, la mamá le transfiere a su bebé los anticuerpos a través de la placenta, brindándole protección desde el momento del nacimiento y durante los primeros seis meses de vida”, indicó.

El VSR es considerado el principal causante de bronquiolitis y neumonías en lactantes menores de seis meses, además de otras complicaciones respiratorias que pueden derivar en cuadros graves.

Por ello, desde el sistema de salud provincial insistieron en la importancia de que las embarazadas accedan a esta vacuna como una medida preventiva fundamental para proteger la salud de los recién nacidos durante la temporada invernal.