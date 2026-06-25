Alerta total en el Gobierno por lo que contó Ignacio Ortelli sobre Adorni: "Hizo"

Alerta total en el Gobierno por lo que contó Ignacio Ortelli sobre Adorni.

El periodista Ignacio Ortelli lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y consideró que el gobierno de Javier Milei debería apartarlo de sus funciones. En Radio Rivadavia, el analista político sostuvo que la administración libertaria obtiene mejores resultados cuando deja de lado las polémicas vinculadas al funcionario.

Sus declaraciones se produjeron luego de la sesión en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo logró la aprobación de dos iniciativas consideradas clave para la gestión de Milei. Al analizar la jornada parlamentaria, Ortelli destacó el desempeño del Gobierno en el Congreso, aunque vinculó ese resultado con la menor exposición de Adorni. "Ayer hubo sesión en la Cámara de Diputados. Se aprobaron dos leyes clave para Javier Milei", señaló el periodista.

En ese sentido, agregó: "Esto le deja la enseñanza al Gobierno de que cuando se enfoca en lo parlamentario, en lo importante, y deja de lado el tema Adorni, pasan cosas buenas".

Alerta total en el Gobierno por lo que contó Ignacio Ortelli sobre Adorni.

Qué "debe" hacer el Gobierno con Adorni

Ortelli fue todavía más allá y sugirió directamente que el Ejecutivo debería desplazar al vocero presidencial. "Tal vez debiera sacárselo de encima a Adorni de una buena vez y dar vuelta la página el Gobierno", afirmó.

Además, consideró que la continuidad del funcionario depende exclusivamente de la decisión política de la Casa Rosada. "A fin de cuentas todo depende del Gobierno. Si el Gobierno insiste en sus errores, en los tiros en los pies, en estos errores no forzados, persiste la idea de sostener a alguien que es insostenible por donde se lo mire ya", sostuvo y concluyó: "Solo para Karina Milei y para el Presidente es sostenible un tipo que hizo el desaguisado que hizo Adorni".